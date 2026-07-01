Enquete Lance!: Quem será o artilheiro da Copa do Mundo? Vote Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Vini Jr e Dembélé protagonizam a disputa pela artilharia da Copa

A Copa do Mundo de 2026 tem sido palco de grandes estrelas e de atuações que já entraram para a história do futebol. Em uma edição marcada por recordes, campanhas memoráveis e jogos eletrizantes, a disputa pela artilharia ganhou um capítulo à parte e promete seguir em aberto até a decisão.

continua após a publicidade

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

Entre os protagonistas está Lionel Messi, que voltou a brilhar com a camisa da Argentina. Além de dividir a liderança da artilharia da competição, o camisa 10 se tornou o maior goleador da história das Copas do Mundo, reforçando ainda mais seu legado. Na cola do argentino aparece Kylian Mbappé, que também soma seis gols e lidera o ataque de uma França apontada como uma das grandes favoritas ao título.

Logo atrás vem Erling Haaland. Em sua primeira participação em um Mundial, o atacante da Noruega já escreveu seu nome na história ao marcar cinco vezes e comandar a campanha surpreendente da seleção nórdica. Além do artilheiro do Manchester City, Harry Kane também aparece na lista com 5 gols na edição, sendo decisivo para a Inglaterra na Copa.

continua após a publicidade

O Brasil também está representado entre os principais goleadores. Vini Jr vive sua melhor Copa do Mundo, com quatro gols e participações decisivas na caminhada da Seleção Brasileira, consolidando-se como um dos grandes nomes da competição.

Fechando a lista, aparece Ousmane Dembélé. Companheiro de Mbappé no ataque francês, o camisa 7 soma quatro gols e tem sido um dos protagonistas da equipe, formando uma das duplas mais perigosas do torneio.

continua após a publicidade

E o Lance! quer saber a sua opinião: quem terminará a Copa do Mundo de 2026 como o grande artilheiro da competição?

Vote na enquete abaixo!

Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Photo by Paul ELLIS / AFP)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.