Enquete Lance!: Quem será o artilheiro da Copa do Mundo? Vote
Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Vini Jr e Dembélé protagonizam a disputa pela artilharia da Copa
A Copa do Mundo de 2026 tem sido palco de grandes estrelas e de atuações que já entraram para a história do futebol. Em uma edição marcada por recordes, campanhas memoráveis e jogos eletrizantes, a disputa pela artilharia ganhou um capítulo à parte e promete seguir em aberto até a decisão.
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Entre os protagonistas está Lionel Messi, que voltou a brilhar com a camisa da Argentina. Além de dividir a liderança da artilharia da competição, o camisa 10 se tornou o maior goleador da história das Copas do Mundo, reforçando ainda mais seu legado. Na cola do argentino aparece Kylian Mbappé, que também soma seis gols e lidera o ataque de uma França apontada como uma das grandes favoritas ao título.
Logo atrás vem Erling Haaland. Em sua primeira participação em um Mundial, o atacante da Noruega já escreveu seu nome na história ao marcar cinco vezes e comandar a campanha surpreendente da seleção nórdica. Além do artilheiro do Manchester City, Harry Kane também aparece na lista com 5 gols na edição, sendo decisivo para a Inglaterra na Copa.
O Brasil também está representado entre os principais goleadores. Vini Jr vive sua melhor Copa do Mundo, com quatro gols e participações decisivas na caminhada da Seleção Brasileira, consolidando-se como um dos grandes nomes da competição.
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Fechando a lista, aparece Ousmane Dembélé. Companheiro de Mbappé no ataque francês, o camisa 7 soma quatro gols e tem sido um dos protagonistas da equipe, formando uma das duplas mais perigosas do torneio.
E o Lance! quer saber a sua opinião: quem terminará a Copa do Mundo de 2026 como o grande artilheiro da competição?
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