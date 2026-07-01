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Enquete Lance!: Quem será o artilheiro da Copa do Mundo? Vote

Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Vini Jr e Dembélé protagonizam a disputa pela artilharia da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:40
Atualizado há 2 minutos
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Messi, Mbappé e Haaland comemorando
Messi, Mbappé e Haaland comemorando gols (Fotos: AFP)

A Copa do Mundo de 2026 tem sido palco de grandes estrelas e de atuações que já entraram para a história do futebol. Em uma edição marcada por recordes, campanhas memoráveis e jogos eletrizantes, a disputa pela artilharia ganhou um capítulo à parte e promete seguir em aberto até a decisão.

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    Entre os protagonistas está Lionel Messi, que voltou a brilhar com a camisa da Argentina. Além de dividir a liderança da artilharia da competição, o camisa 10 se tornou o maior goleador da história das Copas do Mundo, reforçando ainda mais seu legado. Na cola do argentino aparece Kylian Mbappé, que também soma seis gols e lidera o ataque de uma França apontada como uma das grandes favoritas ao título.

    Logo atrás vem Erling Haaland. Em sua primeira participação em um Mundial, o atacante da Noruega já escreveu seu nome na história ao marcar cinco vezes e comandar a campanha surpreendente da seleção nórdica. Além do artilheiro do Manchester City, Harry Kane também aparece na lista com 5 gols na edição, sendo decisivo para a Inglaterra na Copa.

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    O Brasil também está representado entre os principais goleadores. Vini Jr vive sua melhor Copa do Mundo, com quatro gols e participações decisivas na caminhada da Seleção Brasileira, consolidando-se como um dos grandes nomes da competição.

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    • Fechando a lista, aparece Ousmane Dembélé. Companheiro de Mbappé no ataque francês, o camisa 7 soma quatro gols e tem sido um dos protagonistas da equipe, formando uma das duplas mais perigosas do torneio.

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    E o Lance! quer saber a sua opinião: quem terminará a Copa do Mundo de 2026 como o grande artilheiro da competição?

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    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo
    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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