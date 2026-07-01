Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo
Dupla liderou a artilharia da última edição do Campeonato Inglês
O confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, pode colocar frente a frente dois dos atacantes mais decisivos do futebol inglês na última temporada. Erling Haaland, do Manchester City, e Igor Thiago, do Brentford, foram os principais goleadores da Premier League e agora disputam uma vaga nas quartas de final do Mundial.
Haaland terminou a competição nacional como artilheiro, com 27 gols. Logo atrás apareceu Igor Thiago, que balançou as redes 22 vezes em sua primeira temporada pelo Brentford e se consolidou como uma das grandes revelações do Campeonato Inglês.
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Igor Thiago vive ascensão e sonha com espaço na Seleção
Apesar de ter iniciado a Copa do Mundo como titular apenas na estreia, diante do Marrocos, Igor Thiago segue como opção para Carlo Ancelotti, principalmente após as recentes baixas no elenco brasileiro.
O atacante chegou ao Brentford em julho de 2024 e rapidamente justificou o investimento do clube inglês. Além dos 22 gols na Premier League, distribuiu seus tentos entre diferentes fundamentos: marcou duas vezes de cabeça, cinco com o pé direito, sete com o esquerdo e converteu oito cobranças de pênalti.
Durante a campanha, ainda registrou cinco partidas com dois gols e anotou seu primeiro hat-trick na competição na vitória por 4 a 2 sobre o Everton.
A temporada também rendeu um feito histórico. Igor Thiago ultrapassou a marca de gols de brasileiros em uma única edição da Premier League, superando nomes como Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.
Do Cruzeiro à Copa do Mundo
Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago construiu sua trajetória no futebol europeu com passagens pelo Ludogorets, da Bulgária, e pelo Club Brugge, da Bélgica, antes de desembarcar na Inglaterra.
O bom desempenho abriu as portas da Seleção Brasileira e garantiu a convocação para a Copa do Mundo de 2026.
— Eu estava comentando hoje com a minha esposa que nem parece que isso é real. Poder estar aqui é algo que eu nunca tinha vivenciado. Só quem vive esse momento vai saber o que estou falando. É um sentimento muito gostoso — disse o atacante ao site da CBF após suas primeiras convocações.
Em outro momento, o camisa 25 destacou a importância de disputar a artilharia da Premier League com Haaland.
— Estar atrás do Haaland, disputar a artilharia com um jogador que é uma máquina de fazer gols, me dá ainda mais motivação para representar o meu país. Para vestir a camisa da Seleção, você precisa ter números como esses — afirmou.
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Haaland chega embalado para o duelo
Do lado norueguês, Haaland vive mais uma Copa do Mundo de destaque. O atacante soma cinco gols no torneio e aparece entre os principais artilheiros da competição, atrás apenas de Kylian Mbappé e Lionel Messi.
O camisa 9 também liderou a Premier League com 27 gols e chega como a principal referência ofensiva da Noruega para o confronto decisivo contra o Brasil.
Haaland e Igor Thiago também lideram engajamento
Além dos números dentro de campo, os dois atacantes aparecem entre os jogadores mais acessados da plataforma Flashscore na temporada 2025/26.
Segundo levantamento da empresa, Haaland acumulou 20,3 milhões de acessos aos perfis de jogadores ("Open Details"), ocupando a quarta colocação geral entre os atletas presentes na Copa do Mundo. Apenas Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo registraram números superiores.
Igor Thiago, por sua vez, alcançou 13,6 milhões de acessos e figura como o segundo brasileiro mais procurado na plataforma, atrás apenas de Vini Jr e à frente de nomes como Raphinha, Endrick, Neymar e Matheus Cunha.
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