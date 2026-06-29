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Brasil x Japão: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

Seleção avançou as oitavas de final do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:45
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Seleção Brasileira comemora classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Seleção Brasileira comemora classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Com o resultado, a Seleção Brasileira avançou para as oitavas de final do Mundial. Os autores dos gols da partida foram Casemiro, Gabriel Martinelli e Kaishu Sano.

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    Como foi Brasil x Japão?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não dedeixando orasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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    Casemiro comemora primeiro gol do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo apontando os dedos para o céu
    Casemiro comemora primeiro gol do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo apontando os dedos para o céu (Foto: Paul Ellis/AFP)
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