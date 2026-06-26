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Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega

Começo brilhante na Copa do Mundo é padrão na carreira do atacante

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 04:00
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Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo
Erling Haaland se prepara antes de dar pique em jogo da Copa do Mundo contra o Iraque, sua estreia na Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot / AFP)

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Erling Haaland é a grande esperança da Noruega, já classificada ao mata-mata da Copa do Mundo e que duela pela liderança do Grupo I com a França nesta sexta-feira (26). O centroavante de 25 anos não sentiu o peso de representar o seu país em um Mundial e começou a sua trajetória no torneio fazendo o que melhor faz desde o início da carreira: gols. Em dois jogos, marcou quatro vezes e recebeu dois prêmios de melhor jogador em campo.

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    Gol: a obsessão do "Cometa Haaland"

    O começo de Copa do Mundo de Haaland pode espantar aqueles que não acompanham o futebol europeu, mas dificilmente surpreendeu quem assiste ao atacante regularmente. Por onde passou, o astro norueguês fez exatamente isso: um gol atrás do outro. Balançar as redes é a obsessão do craque nórdico, do momento em que acorda até a hora de dormir. Sem exageros. O camisa 9 já revelou que costuma se deitar ao lado das bolas guardadas dos jogos em que anotou hat-tricks e que usava o hino da Champions League como despertador.

    Erling mostrou desde o início de carreira que seria uma máquina de gols, independentemente da qualidade dos companheiros, do estilo de jogo de sua equipe ou do nível dos rivais. Foi assim na Noruega, na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra.

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    Após passagens pelos noruegueses Bryne e Molde, Haaland chocou o mundo do futebol aos 19 anos, com a camisa do austríaco Red Bull Salzburg. A estatura (1,95m) e a velocidade assustadora já seriam suficientes para despertar os olhares de quem estivesse assistindo à Champions League. Mas o norueguês quis garantir que não passaria despercebido, com oito gols nos seis jogos da fase de grupos, incluindo um contra o gigante Liverpool e outros três contra o Napoli.

    Haaland dorme com bola da Champions League
    Haaland dorme com bola da Champions League após marcar três gols (Foto: Reprodução / X)

    Evidentemente, o centroavante nem terminou a temporada na Áustria. Em janeiro de 2020, o Borussia Dortmund pagou a sua cláusula de rescisão de € 20 milhões, menos da metade do valor de mercado atingido na época. O impacto foi imediato: na estreia, um hat-trick em apenas 20 minutos. Nas oitavas de final da Champions, cravou logo dois gols contra o PSG, mas não evitou a eliminação no jogo de volta. A passagem foi sacramentada pelo título da Copa da Alemanha, em 2021.

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    Em junho de 2022, chegou o momento do grande salto: o Manchester City, ex-time de seu pai Alf-Inge Haaland, pagou € 60 milhões ao clube alemão para levar Erling à Inglaterra. Inicialmente, a transferência causava desconfiança pelas características do atacante: em Dortmund, se notabilizava por correr em campo aberto. Sob comando de Pep Guardiola, sempre atacaria contra adversários em bloco baixo e teria menos espaço. Mas sem problemas: o norueguês sempre acha espaços dentro da área. Em sua primeira temporada na liga mais valiosa do planeta, já bateu o recorde de gols em uma edição da Premier League: 36 em 35 jogos.

    Também logo no primeiro ano, realizou o grande sonho e levou o City ao primeiro título de Champions League da sua história. De lá para cá, construiu uma idolatria inabalável no lado azul de Manchester, com oito títulos e inúmeras artilharias. Aos 25 anos, já é o sétimo maior artilheiro da história da competição, cujo hino era o seu despertador, e o 25º da Premier League.

    Haaland olha para o troféu da Champions Leaguea após vitória na final
    Haaland namora o troféu da Champions League após vitória contra a Inter de Milão na final de 2023 (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Com a camisa da Noruega, nunca foi diferente. Desde a equipe de base, o centroavante brilhava e enchia o povo nórdico de esperanças. No time principal, os números fazem parecer que Haaland ainda joga contra adolescentes: 59 gols em 52 jogos. Na última edição das Eliminatórias, não passou nenhuma partida em branco e encerrou o hiato de 28 anos do país fora da Copa.

    Gols de Haaland na carreira:

    EquipeGolsJogos

    Manchester City

    162

    198

    Borussia Dortmund

    86

    89

    Molde

    20

    50

    RB Salzburg

    29

    27

    Noruega

    59

    52

    Total

    356

    416

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    Nascido na Inglaterra, com DNA norueguês

    Erling Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra, pois seu pai defendia o clube que leva o nome da cidade na época. Depois, o lateral e volante Alf-Inge Haaland ainda passou três anos no Manchester City antes de retornar à Noruega. Lá, o filho foi criado na pequena vila de Bryne, onde também iniciou a carreira futebolística.

    A veia esportiva do atacante também tem herança materna. Sua mãe, Gry Marita Braut, competia no heptatlo, modalidade que mescla corridas, saltos, arremesso de peso e lançamento de dardos. Como forma de também homenageá-la na Copa do Mundo, o craque norueguês optou por estampar os dois sobrenomes, "Braut Haaland", em sua camisa.

    O resultado da mescla de DNA privilegiado e criação em ambiente apaixonado pelo esporte foi uma máquina de jogar futebol. Mas que poderia ter tomado outros rumos... Aos cinco anos, Haaland bateu o recorde mundial do salto em distância para uma criança da sua idade. Entre outras modalidades praticadas, também teve grande destaque no handebol durante a infância.

    O norueguês parece o protótipo do atacante perfeito. Ainda que não seja um primor técnico, é alto, forte, tem senso de posicionamento exímio e recurso para todos os tipos de finalização. Isso tudo com velocidade impressionante: já alcançou a marca de 35,57 km/h. Os aspectos físicos têm influência genética, claro, mas também são fruto de rigorosos cuidados.

    O atacante do Manchester City adere a uma dieta altamente calórica, baseada em coração e fígado bovinos, além de leite cru. Ao dormir, desliga todos os aparelhos eletrônicos e não deixa entrar nenhuma fresta de luz no quarto. A lista de práticas é extensa, tanto que o goleador foi protagonista de um documentário do streaming norueguês Viaplay, chamado "Haaland: A Grande Decisão", no qual mostra o seu dia a dia, com foco em dicas culinárias e de cuidados com o sono.

    — Eu me preocupo em cuidar do meu corpo e acho que comer comida de qualidade e o mais local possível é a coisa mais importante. Muitas coisas influenciam a saúde. Por exemplo: as pessoas falam que comer carne não é saudável. Ok. Qual carne? A carne que você come no McDonald's ou a que você come das vacas locais? — reflete durante o documentário.

    Apesar de nascido na Inglaterra, o artilheiro é totalmente conectado à cultura norueguesa, desde o visual cabeludo, no estilo viking, até os gostos. Entre eles, a paixão pela pesca, uma das principais atividades econômicas do país nórdico. Após a aposentadoria, Haaland tem planos de voltar a morar em Byrne e se dedicar à agropecuária.

    O goleador é uma figura excêntrica, com estilo e gostos bem diferentes da maioria dos jogadores. Dentro de campo, discute com os rivais, incomoda. Fora dos gramados, porém, tem simpatia quase unânime: dá entrevistas bem-humoradas, comenta futebol nas redes sociais, compartilha memes e interage com os fãs. Discreto em relação à vida pessoal, o craque namora com a norueguesa Isabel Johansen, com quem tem um filho cujo nome não foi revelado publicamente pelo casal.

    Confira um dos vídeos engraçados de Haaland abaixo:

    ➡️ Atropelo na Itália e inspiração local: a Noruega que pode enfrentar o Brasil na Copa

    Noruega geracional na Copa do Mundo

    Haaland nunca viu a Noruega disputar uma Copa do Mundo. Sem memórias próprias, teve que ouvir histórias do pai, que disputou o torneio em 1994. A situação se repete com outros dois jogadores do elenco norueguês: Kristian Thorstvedt e Alexander Sørloth, respectivos filhos de Erik Thorstvedt e Gøran Sørloth, companheiros de seleção de Alf-Inge Haaland 32 anos atrás.

    — Nunca vivi uma Copa do Mundo quando era criança neste país. Então estou extremamente feliz pelas crianças da Noruega poderem viver isso, porque eu adoraria ter visto a Noruega jogando uma Copa do Mundo. Toda vez que eu assistia à Copa, eu torcia para outro país, então vai ser muito especial — afirmou Haaland à Fifa antes do início da atual edição.

    A Noruega não jogava o Mundial desde 1938 até emplacar duas classificações consecutivas em 1994 e 1998. E as semelhanças daquela geração com a atual vão além dos nomes já citados: o elenco de 1998 ainda contava no time com o atual treinador, Ståle Solbakken. Como técnico, ele tenta superar a histórica campanha até as oitavas de final com a própria participação, há 28 anos.

    A classificação para o mata-mata, que agora tem uma fase a mais, já está garantida pela Noruega. No entanto, com uma vitória sobre a França, Haaland e companhia avançariam na primeira colocação do grupo. Sempre "diferentão", o artilheiro já jogou a pressão para o outro lado.

    — Honestamente, eu não me importo muito. Eles, provavelmente, vão ganhar de nós e vencer o campeonato — afirmou.

    Haaland e jogadores da Noruega simulam remadores de navio viking para comemorar classificação com a torcida
    Haaland e jogadores da Noruega simulam remadores de navio viking para comemorar classificação com a torcida (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    O discurso aparentemente derrotista certamente não se refletirá na postura dentro de campo. Atrás apenas de Messi na artilharia momentânea da Copa do Mundo, Haaland quer ampliar a sua marca e garantir 100% de aproveitamento para a Noruega na primeira fase. O duelo europeu acontece nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Boston (EUA).

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