Paquetá joga contra a Noruega? Veja a situação do meio-campista do Brasil Jogador se lesionou na virada sobre o Japão, em Houston

Domingo, às 17h (de Brasília), o Brasil deve ter um desfalque para enfrentar a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio New York/Nova Jersey. O meia Lucas Paquetá, que se lesionou no primeiro tempo da vitória sobre o Japão, na segunda-feira, deve ser desfalque no próximo jogo.



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O jogador do Flamengo deixou o gramado de Houston mancando e com sinais de incômodo na região posterior da coxa esquerda. Embora tenha conseguido caminhar normalmente ao passar pela zona mista após a partida, o jogador foi submetido a exames nesta terça-feira (30) que confirmaram uma lesão muscular, acendendo o alerta da comissão técnica para a sequência do torneio.

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Paquetá foi substituído, no intervalo, por Endrick, que teve boa atuação na virada sobre a seleção nipônica.



Nesta terça, a CBF confirmou a lesão em Paquetá. Confira abaixo.

Segue o boletim médico da CBF na íntegra

"O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

Além de Paquetá, Raphinha também segue entregue ao departamento médico da Seleção Brasileira. O atacante ainda não tem previsão de retorno aos gramados, mas a CBF mantém a expectativa de que ele possa ficar à disposição da comissão técnica caso o Brasil avance às próximas fases da competição.

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