Flamengo presta apoio a Lucas Paquetá após lesão na Copa do Mundo
Meia sofreu lesão muscular na posterior da coxa esquerda
O Flamengo manifestou apoio ao meia Lucas Paquetá após a confirmação de uma lesão muscular sofrida durante a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (30), em Houston. Revelado pelo clube carioca, o jogador deixou o gramado ainda no intervalo da partida após sentir dores na região posterior da coxa esquerda.
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Em publicação nas redes sociais, o Rubro-Negro demonstrou solidariedade ao atleta e desejou uma rápida recuperação.
- Ontem um dos nossos precisou deixar o campo ainda no intervalo. Lucas Paquetá foi substituído e, após exame de imagem realizado hoje, foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O nosso cria será submetido a tratamento intensivo acompanhado pela equipe da Seleção, visando o retorno no menor tempo possível. Lucas Paquetá, estamos sempre contigo! Uma pronta recuperação e que logo menos você esteja apto para representar nossa Nação novamente!
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