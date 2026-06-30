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Flamengo presta apoio a Lucas Paquetá após lesão na Copa do Mundo

Meia sofreu lesão muscular na posterior da coxa esquerda

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 15:32
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Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia
Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo manifestou apoio ao meia Lucas Paquetá após a confirmação de uma lesão muscular sofrida durante a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (30), em Houston. Revelado pelo clube carioca, o jogador deixou o gramado ainda no intervalo da partida após sentir dores na região posterior da coxa esquerda.

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    Em publicação nas redes sociais, o Rubro-Negro demonstrou solidariedade ao atleta e desejou uma rápida recuperação.

    - Ontem um dos nossos precisou deixar o campo ainda no intervalo. Lucas Paquetá foi substituído e, após exame de imagem realizado hoje, foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O nosso cria será submetido a tratamento intensivo acompanhado pela equipe da Seleção, visando o retorno no menor tempo possível. Lucas Paquetá, estamos sempre contigo! Uma pronta recuperação e que logo menos você esteja apto para representar nossa Nação novamente!

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