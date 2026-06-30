Flamengo presta apoio a Lucas Paquetá após lesão na Copa do Mundo Meia sofreu lesão muscular na posterior da coxa esquerda

O Flamengo manifestou apoio ao meia Lucas Paquetá após a confirmação de uma lesão muscular sofrida durante a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (30), em Houston. Revelado pelo clube carioca, o jogador deixou o gramado ainda no intervalo da partida após sentir dores na região posterior da coxa esquerda.

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Em publicação nas redes sociais, o Rubro-Negro demonstrou solidariedade ao atleta e desejou uma rápida recuperação.