Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Com seis gols, Messi terminou a fase de grupos como artilheiro da competição
A fase de grupos da Copa do Mundo na América do Norte chegou ao fim, e o Lance! traz o balanço estatístico que ajuda a entender os rumos do maior torneio de futebol do planeta. Finalistas da Copa do Mundo do Catar, as duas seleções mantêm o alto nível e são as únicas com 100% de aproveitamento na competição, com nove pontos conquistados. Lideradas pelos astros Lionel Messi e Kylian Mbappé, as duas potências carimbaram o passaporte para a inédita fase de 16 avos de final e encerraram a etapa inicial entre os principais destaques da competição.
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Raio-X da fase de grupos
|Seleção
|Estatística de destaque
|Dados e marcas
Alemanha, França e Holanda
Melhores ataques
10 gols marcados
Alemanha
Maior xG (gols esperados)
7,38 xG
Alemanha
Maior velocidade média
6,37 km/h
França e Argentina
Aproveitamento perfeito
100% de aproveitamento (9 pontos)
Bélgica
Volume de jogo
73 finalizações
Espanha
Controle de jogo
2.191 passes trocados (92% de acerto)
Espanha e México
Solidez defensiva
0 gols sofrido na fase inicial
Haiti
Índice disciplinar (mais faltas)
55 faltas cometidas
Cabo Verde
Índice disciplinar (menos faltas)
15 faltas cometidas
Iraque e Tunísia
Piores defesas
12 gols sofridos
Catar
Erros defensivos
2 gols contra
Artilheiro
Aos 39 anos, Lionel Messi surpreendeu os céticos que previam uma Copa em ritmo de despedida. O craque da Argentina comandou a classificação do Grupo J com seis gols marcados contra Argélia (3), Áustria (2) e Jordânia (1), conduzindo 'os hermanos' aos mata-matas em alta.
Maiores garçons
A criatividade no meio-campo e no ataque tem nomes de peso. O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, o atacante francês Michael Olise e o sueco Alexander Isak lideram o ranking de assistências, com três passes para gol cada. As contribuições foram decisivas para as campanhas de Brasil, França e Suécia rumo à classificação.
Rei dos passes
Rodri consolidou-se como o rei dos passes até aqui. O volante da Espanha e do Manchester City distribuiu 344 passes certos ao longo das três partidas da Fúria. O desempenho foi fundamental para a liderança espanhola em um grupo equilibrado, marcado pelo empate com Cabo Verde, pela goleada sobre a Arábia Saudita e pela vitória sobre o Uruguai após falha do goleiro Muslera.
Paredão
Uma das grandes histórias desta primeira fase atende pelo nome de Eloy Room. O goleiro de 37 anos defendeu a meta da estreante seleção de Curaçao e acumulou 21 intervenções decisivas nos três jogos disputados. O camisa 1 entrou para a história dos Mundiais ao registrar 15 defesas em uma única partida no tempo regulamentar, durante o empate sem gols contra o Equador. A façanha transformou o atleta em herói nacional e fez de Curaçao o menor país a pontuar na história das Copas do Mundo.
O Mundial agora avança para a inédita fase eliminatória de 16 avos de final. O novo formato promete testar os nervos de gigantes consolidados e abrir espaço para novos heróis e zebras nos gramados da América do Norte.
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