Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 Com seis gols, Messi terminou a fase de grupos como artilheiro da competição

A fase de grupos da Copa do Mundo na América do Norte chegou ao fim, e o Lance! traz o balanço estatístico que ajuda a entender os rumos do maior torneio de futebol do planeta. Finalistas da Copa do Mundo do Catar, as duas seleções mantêm o alto nível e são as únicas com 100% de aproveitamento na competição, com nove pontos conquistados. Lideradas pelos astros Lionel Messi e Kylian Mbappé, as duas potências carimbaram o passaporte para a inédita fase de 16 avos de final e encerraram a etapa inicial entre os principais destaques da competição.

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Raio-X da fase de grupos

Seleção Estatística de destaque Dados e marcas Alemanha, França e Holanda Melhores ataques 10 gols marcados Alemanha Maior xG (gols esperados) 7,38 xG Alemanha Maior velocidade média 6,37 km/h França e Argentina Aproveitamento perfeito 100% de aproveitamento (9 pontos) Bélgica Volume de jogo 73 finalizações Espanha Controle de jogo 2.191 passes trocados (92% de acerto) Espanha e México Solidez defensiva 0 gols sofrido na fase inicial Haiti Índice disciplinar (mais faltas) 55 faltas cometidas Cabo Verde Índice disciplinar (menos faltas) 15 faltas cometidas Iraque e Tunísia Piores defesas 12 gols sofridos Catar Erros defensivos 2 gols contra

Artilheiro

Aos 39 anos, Lionel Messi surpreendeu os céticos que previam uma Copa em ritmo de despedida. O craque da Argentina comandou a classificação do Grupo J com seis gols marcados contra Argélia (3), Áustria (2) e Jordânia (1), conduzindo 'os hermanos' aos mata-matas em alta.

Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Maiores garçons

A criatividade no meio-campo e no ataque tem nomes de peso. O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, o atacante francês Michael Olise e o sueco Alexander Isak lideram o ranking de assistências, com três passes para gol cada. As contribuições foram decisivas para as campanhas de Brasil, França e Suécia rumo à classificação.

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Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Rei dos passes

Rodri consolidou-se como o rei dos passes até aqui. O volante da Espanha e do Manchester City distribuiu 344 passes certos ao longo das três partidas da Fúria. O desempenho foi fundamental para a liderança espanhola em um grupo equilibrado, marcado pelo empate com Cabo Verde, pela goleada sobre a Arábia Saudita e pela vitória sobre o Uruguai após falha do goleiro Muslera.

Rodri, da Espanha, contra o Uruguai (Foto: by CARL DE SOUZA / AFP)

Paredão

Uma das grandes histórias desta primeira fase atende pelo nome de Eloy Room. O goleiro de 37 anos defendeu a meta da estreante seleção de Curaçao e acumulou 21 intervenções decisivas nos três jogos disputados. O camisa 1 entrou para a história dos Mundiais ao registrar 15 defesas em uma única partida no tempo regulamentar, durante o empate sem gols contra o Equador. A façanha transformou o atleta em herói nacional e fez de Curaçao o menor país a pontuar na história das Copas do Mundo.

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Eloy Room em uma das defesas no empate heróico de Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Mundial agora avança para a inédita fase eliminatória de 16 avos de final. O novo formato promete testar os nervos de gigantes consolidados e abrir espaço para novos heróis e zebras nos gramados da América do Norte.

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