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Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Com seis gols, Messi terminou a fase de grupos como artilheiro da competição

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 10:07
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Taça - troféu da Copa do Mundo
Taça - troféu da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo na América do Norte chegou ao fim, e o Lance! traz o balanço estatístico que ajuda a entender os rumos do maior torneio de futebol do planeta. Finalistas da Copa do Mundo do Catar, as duas seleções mantêm o alto nível e são as únicas com 100% de aproveitamento na competição, com nove pontos conquistados. Lideradas pelos astros Lionel Messi e Kylian Mbappé, as duas potências carimbaram o passaporte para a inédita fase de 16 avos de final e encerraram a etapa inicial entre os principais destaques da competição.

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    Raio-X da fase de grupos

    SeleçãoEstatística de destaqueDados e marcas

    Alemanha, França e Holanda

    Melhores ataques

    10 gols marcados

    Alemanha

    Maior xG (gols esperados)

    7,38 xG

    Alemanha

    Maior velocidade média

    6,37 km/h

    França e Argentina

    Aproveitamento perfeito

    100% de aproveitamento (9 pontos)

    Bélgica

    Volume de jogo

    73 finalizações

    Espanha

    Controle de jogo

    2.191 passes trocados (92% de acerto)

    Espanha e México

    Solidez defensiva

    0 gols sofrido na fase inicial

    Haiti

    Índice disciplinar (mais faltas)

    55 faltas cometidas

    Cabo Verde

    Índice disciplinar (menos faltas)

    15 faltas cometidas

    Iraque e Tunísia

    Piores defesas

    12 gols sofridos

    Catar

    Erros defensivos

    2 gols contra

    Artilheiro

    Aos 39 anos, Lionel Messi surpreendeu os céticos que previam uma Copa em ritmo de despedida. O craque da Argentina comandou a classificação do Grupo J com seis gols marcados contra Argélia (3), Áustria (2) e Jordânia (1), conduzindo 'os hermanos' aos mata-matas em alta.

    Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo
    Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Maiores garçons

    A criatividade no meio-campo e no ataque tem nomes de peso. O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, o atacante francês Michael Olise e o sueco Alexander Isak lideram o ranking de assistências, com três passes para gol cada. As contribuições foram decisivas para as campanhas de Brasil, França e Suécia rumo à classificação.

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    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Rei dos passes

    Rodri consolidou-se como o rei dos passes até aqui. O volante da Espanha e do Manchester City distribuiu 344 passes certos ao longo das três partidas da Fúria. O desempenho foi fundamental para a liderança espanhola em um grupo equilibrado, marcado pelo empate com Cabo Verde, pela goleada sobre a Arábia Saudita e pela vitória sobre o Uruguai após falha do goleiro Muslera.

    Rodri, da Espanha, contra o Uruguai (Foto: by CARL DE SOUZA / AFP)

    Paredão

    Uma das grandes histórias desta primeira fase atende pelo nome de Eloy Room. O goleiro de 37 anos defendeu a meta da estreante seleção de Curaçao e acumulou 21 intervenções decisivas nos três jogos disputados. O camisa 1 entrou para a história dos Mundiais ao registrar 15 defesas em uma única partida no tempo regulamentar, durante o empate sem gols contra o Equador. A façanha transformou o atleta em herói nacional e fez de Curaçao o menor país a pontuar na história das Copas do Mundo.

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    Eloy Room em uma das defesas no empate heróico de Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Eloy Room em uma das defesas no empate heróico de Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    O Mundial agora avança para a inédita fase eliminatória de 16 avos de final. O novo formato promete testar os nervos de gigantes consolidados e abrir espaço para novos heróis e zebras nos gramados da América do Norte.

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