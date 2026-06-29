Dê suas notas: Brasil arranca virada heroica contra o Japão na Copa do Mundo Gabriel Martinelli vira o jogo aos 50 do segundo tempo em Houston

Foi no sufoco, mas a Seleção Brasileira está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com um gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou contra o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), em Houston. Sano abriu o placar para os japoneses no primeiro tempo após falha defensiva, mas Casemiro empatou de cabeça na etapa final. Agora, a equipe do técnico Carlo Ancelotti aguarda o vencedor de Costa do Marfim x Noruega para conhecer seu próximo adversário no Mundial.

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Gabriel Martinelli é o herói dos acréscimos e Casemiro se redime em virada dramática da Seleção Brasileira contra o Japão (Foto: Lars Baron / Getty Images / AFP)

Como foi a partida?

O Brasil iniciou a partida pressionando com linhas avançadas, mas perdeu o controle após a pausa para hidratação aos 22 minutos. O Japão aproveitou um passe errado de Danilo no meio-campo para armar um contra-ataque rápido, terminando na finalização rasteira de Sano que venceu o goleiro Alisson. A Seleção foi para o intervalo em desvantagem e mostrando muita dificuldade para furar o bloqueio de três zagueiros montado pelos adversários.

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No segundo tempo, a entrada de Endrick deu mais mobilidade ao ataque e mudou a postura do Brasil. O empate veio logo aos 9 minutos, quando Casemiro se redimiu de uma atuação ruim ao escorar de cabeça o cruzamento de Gabriel Magalhães. A pressão continuou e a recompensa veio no último minuto dos acréscimos: Rayan recuperou a posse, Bruno Guimarães deu sua quarta assistência no torneio e Gabriel Martinelli mandou para o fundo da rede, selando a classificação.

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