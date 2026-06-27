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RD Congo faz história e se classifica na Copa: relembre a 1ª participação

Em 1974, como Zaire, país sofreu 14 gols e não marcou nenhum

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 22:42
Atualizado há 2 minutos
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Congolês Fiston Mayele comemora o segundo gol diante do Uzbequistão
Congolês Fiston Mayele comemora o segundo gol diante do Uzbequistão (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A República Democrática do Congo é uma das seleções que fizeram história nessa Copa do Mundo. Ao vencer o Uzbequistão, por 3 a 1, neste sábado, em Atlanta, o país africano avançou pela primeira vez à segunda fase do Mundial. A próxima rival será a Inglaterra, e quem avançar encara, nas oitavas de final, México ou Equador.

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    • A seleção africana estreou em Houston empatando com Portugal, em 1 a 1. Na rodada seguinte, veio a única derrota até aqui: 1 a 0 para a Colômbia.

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    Congo não marcou nenhum gol em 1974

    Essa é apenas a segunda participação da RD Congo no torneio. Em 1974, como Zaire, o país perdeu na primeira rodada, sem nenhum gol marcado: 2 a 0 para a Escócia, 9 a 0 para o Iugoslávia e 3 a 0 para o Brasil. Foram 14 gols sofridos e nenhum marcado.

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    Justamente por ter passado em branco na primeira participação, coube a Yoane Wissa, na estreia na edição atual, a emoção de marcar o primeiro gol da RD Congo em Mundiais. Foi no empate com a favorita seleção de Portugal. O herói do país joga no Newcastle United, na Premier League, na Inglaterra.

    Na histórica vitória deste sábado, Wissa voltou a balançar as redes adversárias, macando dois gols. Fiston Mayele foi o outro artilheiro da seleção na partida em Atlanta. Eldor Shomurodov descontou para os rivais. Foi o 45º gol do principal goleador da história do Uzbequistão pela seleção do país.

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    Mayele abre os braços para comemorar um dos gols de RD Congo sobre Uzbequistão (Foto: FIfa/Divulgação)

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