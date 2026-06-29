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Brasil conquista primeira vitória de virada sob comando de Ancelotti

Seleção virou em cima do Japão e venceu por 2 a 1

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 16:30
Atualizado há 0 minutos
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Seleção brasileira Paul ELLIS / AFP)
Seleção brasileira Paul ELLIS / AFP)
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A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, e garantiu vaga nas oitavas de final. Além da classificação, o triunfo marcou um feito inédito sob o comando de Carlo Ancelotti: foi a primeira vitória de virada da equipe desde a chegada do treinador italiano.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, e garantiu vaga nas oitavas de final. Além da classificação, o triunfo marcou um feito inédito sob o comando de Carlo Ancelotti: foi a primeira vitória de virada da equipe desde a chegada do treinador italiano.

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    • O Brasil saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, quando Kaishu Sano abriu o marcador para os japoneses. Na etapa final, a Seleção reagiu. Logo nos primeiros minutos, Casemiro empatou de cabeça. Já nos acréscimos, Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória e confirmou a classificação brasileira para a próxima fase.

    Primeira virada com Ancelotti

    Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira em maio de 2025. Desde então, o Brasil disputou 16 partidas, com 10 vitórias, três empates e três derrotas.

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    A vitória sobre o Japão foi a primeira em que a equipe conseguiu buscar o resultado após sair atrás no placar durante a Era Ancelotti.

    Números de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira:

    1. 16 jogos
    2. 10 vitórias
    3. 3 empates
    4. 3 derrotas
    5. 35 gols marcados
    6. 13 gols sofridos

    Brasil na sequência da Copa

    Com a classificação sobre o Japão, a Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda a definição do próximo adversário. O rival sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

    A partida das oitavas de final está marcada para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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    Jogadores do Brasil se abraçando após gol da virada do Brasil contra o Japão
    Jogadores do Brasil se abraçando após gol da virada do Brasil contra o Japão (Foto: Lars Baron / Getty Images / AFP)

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