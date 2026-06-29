Brasil conquista primeira vitória de virada sob comando de Ancelotti Seleção virou em cima do Japão e venceu por 2 a 1

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, e garantiu vaga nas oitavas de final. Além da classificação, o triunfo marcou um feito inédito sob o comando de Carlo Ancelotti: foi a primeira vitória de virada da equipe desde a chegada do treinador italiano.

A Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, e garantiu vaga nas oitavas de final. Além da classificação, o triunfo marcou um feito inédito sob o comando de Carlo Ancelotti: foi a primeira vitória de virada da equipe desde a chegada do treinador italiano.

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O Brasil saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, quando Kaishu Sano abriu o marcador para os japoneses. Na etapa final, a Seleção reagiu. Logo nos primeiros minutos, Casemiro empatou de cabeça. Já nos acréscimos, Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória e confirmou a classificação brasileira para a próxima fase.

Primeira virada com Ancelotti

Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira em maio de 2025. Desde então, o Brasil disputou 16 partidas, com 10 vitórias, três empates e três derrotas.

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A vitória sobre o Japão foi a primeira em que a equipe conseguiu buscar o resultado após sair atrás no placar durante a Era Ancelotti.

Números de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira:

16 jogos 10 vitórias 3 empates 3 derrotas 35 gols marcados 13 gols sofridos

Brasil na sequência da Copa

Com a classificação sobre o Japão, a Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda a definição do próximo adversário. O rival sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

A partida das oitavas de final está marcada para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Jogadores do Brasil se abraçando após gol da virada do Brasil contra o Japão (Foto: Lars Baron / Getty Images / AFP)

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