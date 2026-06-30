CBF confirma lesão de Paquetá e meia vira dúvida na Seleção Brasileira Jogador tem lesão na parte posterior da coxa esquerda

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira ganhou uma preocupação importante para as oitavas de final da Copa do Mundo. O meia Lucas Paquetá deixou o campo no intervalo da vitória desta segunda-feira (30) sobre o Japão por 2 a 1, em Houston, mancando e com sinais de incômodo na região posterior da coxa esquerda. Embora tenha conseguido caminhar normalmente ao passar pela zona mista após a partida, o jogador foi submetido a exames nesta terça-feira (30) que confirmaram uma lesão muscular, acendendo o alerta da comissão técnica para a sequência do torneio.

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Paquetá, uma das peças centrais na articulação do meio-campo brasileiro, foi substituído ainda no intervalo por Endrick, em uma mudança que inicialmente parecia apenas estratégica, mas que agora ganha contornos médicos. A confirmação da lesão coloca o atleta como dúvida para o próximo compromisso da Seleção, que aguarda o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim para saber quem enfrentará nas oitavas de final.

Internamente, a comissão técnica adota cautela e já trabalha com diferentes cenários, considerando a importância do jogador na construção ofensiva da equipe e também o curto intervalo entre as partidas decisivas da Copa. A expectativa agora recai sobre a evolução clínica do meia nos próximos dias, que serão determinantes para sua eventual liberação ou não para o confronto eliminatório.

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A tendência é que o departamento médico da Seleção Brasileira intensifique o protocolo de recuperação, com acompanhamento diário e reavaliações constantes. A presença de Paquetá no mata-mata dependerá da resposta ao tratamento e da capacidade de recuperação dentro do tempo projetado pela equipe médica.

O cenário aumenta a atenção sobre o elenco, já que o Brasil entra na fase mais aguda da competição com peças importantes sendo testadas fisicamente. A comissão técnica ainda evita qualquer tipo de projeção mais definitiva, mas reconhece que a situação exige cautela.

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Segue o boletim médico da CBF na íntegra

"O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

Lucas Paquetá sofre lesão e vira dúvida na Seleção Brasileira (Foto: Instagram do jogador)

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