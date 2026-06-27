Treinador pede demissão após derrota na Copa do Mundo
Steve Clarke está de saída da Escócia, após perder para o Brasil
Os 3 a 0 sobre a Escócia, em Miami, não apenas classificaram o Brasil em primeiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo e eliminaram a seleção rival. O treinador Steve Clarke pediu demissão após o fracasso no Mundial nos EUA, Canadá e México.
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A Escócia se despediu na terceira colocação da chave, com apenas três pontos, os da vitória sobre o lanterna Haiti, por 1 a 0, em Boston, na estreia. Na segunda rodada, a seleção europeia foi superada pelo Marrocos, pelo mesmo placar.
Defesa falhou no adeus à Copa
Na derrota para o Brasil, a defesa foi um dos pontos fracos da seleção dirigida por Steve Clarke. O golque abriu o placar, marcado por Vini Jr., por exemplo, veio de uma saída de bola errada dos rivais, ainda no primeiro tempo. Logo depois, o camisa 7 do Brasil fez mais um gol, aproveitando-se de outra falha na zaga escocesa, mas o árbitro anulou, marcando falta do atacante do Real Madrid.
Scotland Men's Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026
Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026.
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A Seleção Brasileira chegou ao segundo gol, novamente com Vini Jr. com outra falha da zaga adversária. Matheus Cunha roubou a bola na grande área, Bruno Guimarães recebeu e cruzou na cabeça do camisa 7. Foi o quarto gol de Vini Jr. nesta Copa do Mundo.
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