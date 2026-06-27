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Treinador pede demissão após derrota na Copa do Mundo

Steve Clarke está de saída da Escócia, após perder para o Brasil

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 21:32
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Técnico escocês Steve Clarke durante coletiva na Copa do Mundo
Técnico escocês Steve Clarke durante coletiva na Copa do Mundo (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Os 3 a 0 sobre a Escócia, em Miami, não apenas classificaram o Brasil em primeiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo e eliminaram a seleção rival. O treinador Steve Clarke pediu demissão após o fracasso no Mundial nos EUA, Canadá e México.

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    A Escócia se despediu na terceira colocação da chave, com apenas três pontos, os da vitória sobre o lanterna Haiti, por 1 a 0, em Boston, na estreia. Na segunda rodada, a seleção europeia foi superada pelo Marrocos, pelo mesmo placar.

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    Defesa falhou no adeus à Copa

    Na derrota para o Brasil, a defesa foi um dos pontos fracos da seleção dirigida por Steve Clarke. O golque abriu o placar, marcado por Vini Jr., por exemplo, veio de uma saída de bola errada dos rivais, ainda no primeiro tempo. Logo depois, o camisa 7 do Brasil fez mais um gol, aproveitando-se de outra falha na zaga escocesa, mas o árbitro anulou, marcando falta do atacante do Real Madrid.

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    A Seleção Brasileira chegou ao segundo gol, novamente com Vini Jr. com outra falha da zaga adversária. Matheus Cunha roubou a bola na grande área, Bruno Guimarães recebeu e cruzou na cabeça do camisa 7. Foi o quarto gol de Vini Jr. nesta Copa do Mundo.

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