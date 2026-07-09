Irmã do presidente da CBF usa imagem de Neymar e Vini em anúncio de gelo sem autorização Samara Xaud fez propaganda da sua fábrica com imagens de IA dos dois ídolos da Seleção

Sem autorização, Samara Xaud, a irmã do presidente da CBF, Samir Xaud, usou a imagem dos dois principais jogadores da Seleção Brasileira em seu negócio privado. Em duas postagens no Instagram da "Ponto com Gelo", Neymar e Vinícius Jr aparecem fazendo propaganda da fábrica.

A empresa, cujo nome de registro é "Única Indústria de Gelo Ltda", com sede em Boa Vista, Roraima, tem como proprietária, de acordo com os documentos da Receita Federal e da Junta Comercial daquele estado, Samara de Araújo Xaud, irmã do presidente da CBF. As peças foram feitas com uso de inteligência artificial.

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A reportagem do Lance entrou em contato com os dois jogadores para saber se teriam feito publicidade ou consentido as publicações. Através da assessoria de imprensa, Neymar negou qualquer relação. "A NR Sports não mantém nenhuma relação comercial com a indicada empresa, tampouco foi autorizado o uso da imagem do Neymar Jr". A assessoria de Vinícius Jr também desmentiu a parceria ou cessão de imagem e informou que o corpo jurídico que trabalha com o atleta iria interpelar a empresa em questão para a retirada da postagem.

Enviamos pedido de resposta para Samara Xaud via o contato da empresa, sem resposta. Pedimos ainda que a CBF, por meio do departamento de comunicação, informasse se o presidente da entidade estava ciente dos anúncios da irmã. "O presidente Samir Xaud não tinha conhecimento das postagens", informou a assessoria.

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Ainda ontem, logo após o envio do pedido de resposta para a proprietária Samara Xaud por parte desta reportagem, as postagens com as imagens de Vinícius Jr e Neymar Jr foram removidas da página do Instagram da fábrica de Samara Xaud. A reportagem printou ambos os posts antes do envio do pedido de "outro lado".

Anúncio da fábrica Ponto com Gelo no Instagram usa imagem de Neymar

Além da fraude em si, tanto Neymar quanto Vinícius Júnior estão retratados na montagem de maneira pejorativa para atletas.

Neymar aparece em postagem como se estivesse aplicando gelo em cima de contusão, em alusão ao histórico de lesões do jogador, e com uma legenda irônica, afirmando que "nos bons momentos, a Ponto com Gelo tá junto. Nos tombos de Neymar também", seguido por um emoji tradicional de risada e outro de gelo. O post da fábrica com Neymar estava no feed da fábrica e foi postado no dia 21 de maio, três dias após o anúncio da convocação do grupo que iria para a Copa do Mundo.

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Entre as 48 equipes participantes do Mundial, a Seleção Brasileira foi a única a realizar um evento grandioso para o anúncio. Na ocasião, no Museu do Amanhã, centro do Rio de Janeiro, empresas com laços de negócios anteriores com o vice-presidente da CBF Gustavo Dias Henrique foram as responsáveis pela realização da superprodução. O auge da cerimônia foi o anúncio da convocação de Neymar, que, ao ter seu nome proferido na lista pelo técnico Carlo Ancelotti, foi recebido com urros da plateia, formada por uma mistura de jornalistas, influencers e os denominados "parças", como são conhecidos os amigos do jogador.

Já a postagem da empresa de Samara Xaud sobre Vinícius Júnior tem características do que, no jargão do mercado publicitário, é chamado de "kitsch", ou seja, uma peça de gosto duvidoso ou mesmo de mau gosto. No caso em questão, deselegante.

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No dia 15 de maio, a Ponto com Gelo publicou uma imagem falsa, feita com utilização de inteligência artificial, na qual o atacante do Real Madrid aparece em uma mesa de bar com expressão consternada e de choro, cabisbaixo, cotovelo sobre a mesa amparando a cabeça e diante de um copo de uísque com gelo. Ao lado, um saco plástico com o logotipo da empresa e uma mensagem: "Nos bons ou maus momentos, a Ponto com Gelo está sempre com você, menino Vini Jr".

Horas antes da postagem da Ponto com Gelo, logo pela manhã, a influencer Virgínia Fonseca tinha anunciado pelas próprias redes o término do namoro de seis meses com Vinícius Júnior. Ao fundo, como trilha sonora, a empresa de Samara Xaud usou a música "Pra você", do conjunto "O filé do brega", na qual aparecem os versos "Tu sabes que eu preciso do seu amor/Amor igual ao teu jamais vou encontrar/Não conseguirei ficar longe de você".

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Anúncio no Instagram da fábrica Ponto com Gelo usa imagem de Vini Jr.

A falsa associação da marca feita via inteligência artificial e sem autorização para uso da imagem e remuneração, além de constituir violação aos direitos autorais e à personalidade, é também um pesado drible financeiro nos atletas.

De acordo com levantamento feito pela reportagem do Lance! em publicações nacionais e estrangeiras, o valor no mercado de Neymar e Vinícius Júnior para esse tipo de publicidade chega a milhões.

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Divulgada três dias após a convocação, confirmada a inclusão do craque santista na lista, a peça sem consentimento da Ponto com Gelo é paralela no tempo a três postagens oficiais do jogador logo após a confirmação da presença. Em cada uma, Neymar faturou aproximadamente R$ 10 milhões, ou seja, total de R$ 30 milhões.

Já uma postagem de Vinícius Júnior no feed do Instagram, como é chamada a grade principal da rede, onde ficam armazenadas fotos e vídeos, é avaliada em cerca de US$ 600 mil, o equivalente a R$ 3.089.100,00.

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Fábrica de gelo tem como atividade secundária a extração de madeira

Localizada em uma área de 385,92 metros quadrados no bairro Centenário, na capital roraimense, a empresa teve seu capital social aumentado em 22 de dezembro de 2022, passando de R$ 300 mil para R$ 450 mil. Além do objeto principal, a "fabricação de gelo comum", a fábrica de Samara Xaud tem, entre outras atividades secundárias registradas, a "extração de madeira em florestas plantadas".

Irmã mais velha do presidente da CBF, com 50 anos, Samara Xaud tem um histórico de envolvimento em casos com denúncias de corrupção. A roraimense ingressou como assessora parlamentar comissionada no gabinete do senador Chico Rodrigues (PSB-RR) em maio de 2019, com salário de R$ 10.447,29 e se desligou em dezembro de 2020. Menos de dois meses depois, foi nomeada assessora especial da presidência da Assembleia Legislativa de Roraima.

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Samara Xaud foi peça importante no "escândalo da cueca"

A saída veio depois de um episódio com repercussão nacional que ficou conhecido como "O escândalo da cueca", no qual a irmã de Samir Xaud teve importante participação.

Em 14 de outubro de 2020, Chico Rodrigues, à época vice-líder do governo Bolsonaro, foi flagrado com dinheiro escondido na cueca em uma operação da Polícia Federal que investigava o desvio de cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares destinadas ao combate à covid-19.

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Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do parlamentar, em Boa Vista, a PF encontrou cédulas de dinheiro escondidas na cueca e até entre as nádegas do senador, num total de R$ 33.150,00. A PF gravou o instante da apreensão, que acabou exibido para todo o Brasil. Na ocasião, Chico Rodrigues negou qualquer irregularidade e afirmou que o dinheiro seria usado para pagar funcionários. O parlamentar justificou ter escondido as notas porque teria entrado em pânico com a batida da PF.

Na ocasião, Chico Rodrigues foi denunciado por peculato, advocacia administrativa, embaraço às investigações e lavagem de dinheiro. Em 6 de dezembro de 2021, Chico Rodrigues foi amplamente citado no relatório da CPI da Saúde.

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Marido de Samara Xaud é apontado como o operador do "escândalo da cueca"

Samara e Rodrigues ainda dividem outra ligação no caso. Ela é casada desde 13 de julho de 2010 com Jean Frank Padilha Lobato, ex-deputado estadual por Roraima e apontado pela PF como o operador de Chico Rodrigues.

O relatório da Polícia Federal indica que Chico Rodrigues repassou R$ 3,2 milhões para a Quantum Empreendimentos e Saúde, empresa registrada em nome de Roger Pimentel. No entanto, por ocasião da operação, a PF apontava que o verdadeiro dono da empresa seria Jean Frank, o marido de Samara Xaud.

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A PF afirma também que Jean Frank e Chico Rodrigues chegaram a trocar 3,5 mil mensagens de WhatsApp ao longo de dois anos. De acordo com a PF, Jean Frank tratava Chico Rodrigues como "chefe".

Inquérito da PF afirmou que irmã do presidente da CBF operava a conta bancária utilizada para o desvio

Na peça, está descrito que Jean Frank e Samara Xaud recebiam depósitos fracionados regularmente provenientes do esquema. Na época da operação, a PF ainda encontrou na residência do casal um cronograma para destinação de verba superior a R$ 19 milhões, que as autoridades concluíram ser provenientes de recursos de emenda do senador.

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De acordo com o inquérito da PF, Jean Frank recebia o dinheiro em espécie e em uma conta bancária operada por Samara Xaud.

Em um dos diálogos gravados pela PF no telefone grampeado de Roger Pimentel, de acordo com o inquérito, Samara Xaud relata a função de sacar o dinheiro da conta: "o Jean pega o dinheiro, aí ele já esquece que pegou o dinheiro. No dia seguinte, ele acorda e "Nunca peguei dinheiro com você". Então… é …todo dinheiro que eu tô passando pra ele eu tenho comprovante de tudo. Porque eu tenho que sacar, entendeu"?

No último dia 7, em reportagem de Vicente Seda, o Lance! publicou que Samara Xaud viajou para a Coreia do Sul e o Japão em outubro de 2025, em datas que coincidem com amistosos da seleção naquele país, com as notas faturadas na CBF. A entidade nega.

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OUTRO LADO:

SAMARA DE ARAÚJO XAUD:

A reportagem enviou questões para a empresária, mas não obteve resposta.

CBF:

A reportagem questionou a CBF se o presidente da entidade tinha conhecimento de que a irmã utilizava a imagem dos atletas que estavam defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo para propaganda da própria fábrica pelo Instagram da empresa: "O presidente Samir Xaud não tinha conhecimento das postagens."

VINÍCIUS JR:

O jogador Vinícius Jr, por meio da assessoria de imprensa, informou que jamais cedeu a imagem para tal uso e que o corpo jurídico do atleta irá notificar a empresa.

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NEYMAR JR:

"A NR Sports não mantém nenhuma relação comercial com a indicada empresa, tampouco foi autorizado o uso da imagem do Neymar Jr".

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