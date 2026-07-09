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Messi ou Maradona? Fenômeno elege maior da história: 'Inegável'

Ex-atacante contou em um talkshow sobre sua preferência

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 17:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ronaldo Fenômeno e outras lendas do futebol em talk
Ronaldo Fenômeno e outras lendas do futebol em talk (Foto: Reprodução)

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno debateu durante um talk rodeado de outras lendas do futebol sobre quais seriam os maiores da história e elegeu três como as maiores referências: Pelé, Messi e Maradona.

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    Ao longo da gravação, Fenômeno, Romário, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Roberto Carlos e Marco Materazzi falaram sobre a pressão de disputar uma Copa do Mundo e rivalidades históricas. Questionado sobre quem era o melhor da história, Ronaldo citou os três nomes mais emblemáticos, mas destacou o maior na sua opinião.

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    — Tem três caras que estão um pouco na frente, que são Pelé, Maradona e Messi. Depois, tem uma outra galera coladinha e não consigo determinar um cara. Pelé, parecia algo extraordinário para a época dele. Entre Messi e Maradona, eu tenho uma pequena caída para o Maradona. Mas é inegável que o Messi é maravilhoso, espetacular — afirmou.

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    O ex-atacante Ronaldo Fenômeno desmentiu publicamente boatos que circulavam na internet envolvendo seu nome depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Textos falsos apontavam que o ídolo brasileiro teria responsabilizado o treinador Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr pelo resultado negativo diante da Noruega.

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    Ronaldo Fenômeno desmente boatos criados sobre a eliminação da Seleção Brasileira no torneio de 2026
    Ronaldo Fenômeno desmente boatos criados sobre a eliminação da Seleção Brasileira no torneio de 2026 (Foto: Divulgação / Fifa)

    O esclarecimento foi feito pelo próprio ex-atleta em seu perfil na plataforma X (antigo Twitter). Ele classificou o conteúdo replicado por veículos de comunicação como mentiroso.

    — Oi, pessoal! Apenas para esclarecer que ontem, após o jogo do Brasil, não dei nenhuma entrevista nem conversei com veículo algum. Qualquer declaração circulando na imprensa não passa de fake news — publicou o ex-camisa 9 da Amarelinha.

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