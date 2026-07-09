Jornal espanhol aponta Endrick como dúvida no Real Madrid após a Copa
Jogador voltou à 'estaca zero', mesmo após boa passagem no Lyon
Sem marcar gols e sem conseguir se firmar entre os titulares da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick retorna ao Real Madrid cercado por incertezas. Segundo o jornal espanhol "Diario AS", a participação do atacante no torneio aumentou as dúvidas sobre o espaço que terá no elenco merengue para a próxima temporada, especialmente diante da concorrência no setor ofensivo.
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A publicação destaca que o brasileiro encerrou a competição sem balançar as redes e teve atuação discreta ao longo da campanha. O momento mais marcante aconteceu nas oitavas de final, diante da Noruega, quando recebeu um passe de Vini Jr e saiu cara a cara com o goleiro Nyland. O domínio, porém, não foi suficiente para concluir a jogada, e o Brasil acabou eliminado após o gol de Haaland.
O Diario AS avalia que a oportunidade desperdiçada simbolizou uma Copa abaixo das expectativas para o atacante de 19 anos, que entrou em campo em diferentes momentos da competição, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols.
Endrick vê concorrência em retorno ao Real Madrid
De férias após a eliminação da Seleção, Endrick agora volta as atenções para o Real Madrid, onde encontrará um cenário parecido com o que deixou antes de seguir para o Lyon por empréstimo. O atacante disputará espaço com Gonzalo García, que permaneceu nos planos do clube e será avaliado por José Mourinho durante a pré-temporada.
De acordo com a publicação espanhola, há cerca de um mês o futuro de Gonzalo parecia distante do elenco principal. A chegada de Mourinho, porém, mudou o cenário. O treinador português decidiu adiar qualquer definição sobre o atacante e pretende observá-lo nos primeiros treinamentos antes de tomar uma decisão sobre seu papel na equipe.
Outro ponto levantado pelo Diario AS envolve o desempenho de Endrick durante o período em que atuou pelo Lyon. O brasileiro terminou o empréstimo com oito gols e oito assistências em seis meses, números que reforçaram seu potencial e motivaram o retorno ao Santiago Bernabéu. Mas mesmo com o desempenho sendo considerado positivo, a má atuação na Copa do Mundo faz o atacante voltar a 'estaca zero'.
Ainda assim, a publicação entende que o atacante inicia a pré-temporada precisando recuperar espaço e dissipar as dúvidas deixadas pela Copa do Mundo. O jornal espanhol ressalta que o próximo período de treinamentos será determinante para definir qual será o papel do brasileiro no elenco comandado por José Mourinho.
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