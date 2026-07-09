Jornal espanhol aponta Endrick como dúvida no Real Madrid após a Copa Jogador voltou à 'estaca zero', mesmo após boa passagem no Lyon

Sem marcar gols e sem conseguir se firmar entre os titulares da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick retorna ao Real Madrid cercado por incertezas. Segundo o jornal espanhol "Diario AS", a participação do atacante no torneio aumentou as dúvidas sobre o espaço que terá no elenco merengue para a próxima temporada, especialmente diante da concorrência no setor ofensivo.

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A publicação destaca que o brasileiro encerrou a competição sem balançar as redes e teve atuação discreta ao longo da campanha. O momento mais marcante aconteceu nas oitavas de final, diante da Noruega, quando recebeu um passe de Vini Jr e saiu cara a cara com o goleiro Nyland. O domínio, porém, não foi suficiente para concluir a jogada, e o Brasil acabou eliminado após o gol de Haaland.

O Diario AS avalia que a oportunidade desperdiçada simbolizou uma Copa abaixo das expectativas para o atacante de 19 anos, que entrou em campo em diferentes momentos da competição, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols.

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Endrick lamenta gol perdido durante Brasil x Noruega (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

Endrick vê concorrência em retorno ao Real Madrid

De férias após a eliminação da Seleção, Endrick agora volta as atenções para o Real Madrid, onde encontrará um cenário parecido com o que deixou antes de seguir para o Lyon por empréstimo. O atacante disputará espaço com Gonzalo García, que permaneceu nos planos do clube e será avaliado por José Mourinho durante a pré-temporada.

De acordo com a publicação espanhola, há cerca de um mês o futuro de Gonzalo parecia distante do elenco principal. A chegada de Mourinho, porém, mudou o cenário. O treinador português decidiu adiar qualquer definição sobre o atacante e pretende observá-lo nos primeiros treinamentos antes de tomar uma decisão sobre seu papel na equipe.

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Outro ponto levantado pelo Diario AS envolve o desempenho de Endrick durante o período em que atuou pelo Lyon. O brasileiro terminou o empréstimo com oito gols e oito assistências em seis meses, números que reforçaram seu potencial e motivaram o retorno ao Santiago Bernabéu. Mas mesmo com o desempenho sendo considerado positivo, a má atuação na Copa do Mundo faz o atacante voltar a 'estaca zero'.

Ainda assim, a publicação entende que o atacante inicia a pré-temporada precisando recuperar espaço e dissipar as dúvidas deixadas pela Copa do Mundo. O jornal espanhol ressalta que o próximo período de treinamentos será determinante para definir qual será o papel do brasileiro no elenco comandado por José Mourinho.

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