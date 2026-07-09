Haaland diz que Brasil sentiu pressão e passa favoritismo à Inglaterra nas quartas da Copa Artilheiro afirma que classificação às quartas superou qualquer expectativa da seleção

Depois de eliminar a Seleção Brasileira e avançar para as quartas de final da Copa do Mundo, Erling Haaland celebrou seus dois gols que marcaram a vitória sobre o Brasil, mas não deixou de elogiar a tradição da Seleção, pentacampeã, e falou que a Noruega fez um grande jogo contra a equipe de Carlo Ancelotti.

— Sem palavras, isso é... Eu não sei, cara. Isso é simplesmente inacreditável. Vencer o Brasil e se classificar para as quartas de final não estava na minha lista de desejos. Acho que jogamos de forma inacreditável.

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O atacante da Noruega também falou que não esperava a vitória e classificação sobre a Seleção Brasileira, mas disse que a equipe jogou leve e soube aproveitar a pressão que estava do lado brasileiro.

— É irreal. Ganhar do Brasil e ir às quartas não estava na minha lista de desejos. O Brasil tem milhões e milhões de pessoas que esperavam que a seleção vencesse. Não é fácil. A pressão estava neles, e deu para reparar isso. A Noruega apenas jogou futebol e curtiu.

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Haaland ganha de Gabriel Magalhães e marca para a Noruega contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

— Nós apenas jogamos futebol e aproveitamos. E lembro que disse isso logo antes do jogo começar: "Pessoal, não importa o que aconteça, apenas sorriam e aproveitem, apenas vivam o momento, porque fizemos tudo o que podíamos" — disse o atacante.

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Haaland é o vice-artilheiro da Copa do Mundo, com sete gols marcados em apenas cinco partidas. Apesar da qualidade que possui e da grande Copa que vem fazendo, o atacante confessou que não esperava ter uma atuação tão boa contra o Brasil.

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— Definitivamente, eu não esperava isso de jeito nenhum. Falei isso algumas vezes. Mesmo antes do jogo contra o Brasil, eu não imaginava e agora não imagino, para ser honesto. Estar nas quartas de final com a Noruega é surpreendente até para mim.

Projetando o confronto contra a Inglaterra, no próximo sábado, às 18h (de Brasília), em Miami, Haaland adotou o mesmo discurso feito contra o Brasil. O camisa 9 é a favorita para avançar, e as chances norueguesas de conquistar o título "são baixas".

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— Sim, definitivamente (a pressão pela vitória é da Inglaterra). Nossas chances de vencer a Copa ainda são baixas. Têm outras claras favoritas, e a Inglaterra é uma delas. E eu acho que vocês deveriam colocar toda a pressão nos jogadores ingleses — concluiu Haaland.

Inglaterra e Noruega disputam, no próximo sábado, às 18h (de Brasília), em Miami, uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Quem avançar encara Argentina ou Suíça, que definem o outro classificado em confronto também marcado para sábado.

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