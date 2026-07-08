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Internautas pedem jogador do Fluminense na Seleção após goleada: 'O cara'

Martinelli fez golaço no amistoso contra o Nova Iguaçu

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
08/07/2026 22:48
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Fluminense goleia Nova Iguaçu em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Fluminense goleia Nova Iguaçu em amistoso (Foto: Luças Merçon / Fluminense F.C.)

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu, no Maracanã, de virada, com uma sonora goleada. O Time de Guerreiros triunfou por 6 a 1, com gols de Cano, Savarino (2), Martinelli, John Kennedy e Hércules. A partida ainda contou com a estreia de Hulk.

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    Como foi o jogo?

    O Nova Iguaçu surpreendeu e abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, quando Iago Lacerda cobrou falta na área e Zavoli subiu mais que a marcação para cabecear sem chances para Fábio.

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    O Fluminense reagiu ainda antes do intervalo. Aos 23 minutos, Savarino finalizou após lançamento de Lucho Acosta, Mota defendeu em cima da linha, mas Hércules aproveitou o rebote de cabeça para empatar. Nove minutos depois, o Tricolor virou em uma bela troca de passes entre Serna, Hulk e Lucho Acosta, que cruzou rasteiro para Savarino finalizar no canto e fazer 2 a 1.

    Na volta do intervalo, o domínio tricolor aumentou. Logo aos três minutos, Renê, Hulk e Lucho Acosta construíram outra boa jogada, encerrada com mais um gol de Savarino. Aos 21, Martinelli marcou o gol mais bonito da partida ao acertar um chute colocado no ângulo, ampliando para 4 a 1.

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    Nos minutos finais, o Fluminense transformou a vitória em goleada. Aos 36, Riquelme Felipe cruzou rasteiro para John Kennedy dominar, driblar a marcação e marcar o quinto. Já aos 45, Riquelme recuperou a bola no ataque, Cano recebeu na área, limpou o marcador e bateu no canto para fechar o placar em 6 a 1.

    Confira os gols da partida:

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