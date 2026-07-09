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Vitória da França é boa notícia para o Brasil no ranking da Fifa; entenda

Marrocos, com a derrota, não pode ultrapassar o Brasil

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
09/07/2026 19:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough
Mbappé comemora com seus companheiros (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A França eliminou a seleção de Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo. A vitória francesa, por 2 a 0, ajuda a Seleção Brasileira no ranking oficial da Fifa, das melhores seleções do mundo.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    Se Marrocos vencesse ou se classificasse, iria somar mais 50 pontos no ranking, ultrapassando o Brasil. Hoje, a Canarinho fica na 5° colocação da tabela, com 1804,92 pontos, enquanto os Leões de Atlas vem logo atrás, com 1803.99.

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    Hakimi na comemoração após vitória de Marrocos sobre Canadá nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Hakimi na comemoração após vitória de Marrocos sobre Canadá nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    Primeiro tempo: França domina, mas Bono para Mbappé

    A França começou pressionando. Logo aos três minutos, Mbappé recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Bono. Na sequência, Upamecano também levou perigo em cabeceio defendido pelo goleiro marroquino.

    O Marrocos se fechou no campo defensivo e tentou esfriar o jogo com troca de passes entre zagueiros e meio-campistas. A primeira grande chance francesa veio em contra-ataque. Doué roubou a bola de HakimiOlise acelerou pelo meio e acionou Mbappé, que foi derrubado por Mazraoui dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e o VAR confirmou a decisão. A cobrança, porém, demorou a ser autorizada. Mbappé reclamou da espera, perdeu a concentração e bateu mal, no canto direito. Bono caiu para defender e manter o 0 a 0.

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    Segundo tempo: Mbappé responde com golaço

    A França voltou para o segundo tempo mantendo o controle. O time de Deschamps trocou passes no campo ofensivo e seguiu buscando espaço contra uma defesa marroquina muito compacta. Aos 14 minutos, saiu o gol. Doué dominou e serviu Mbappé. O camisa 10 recebeu de frente para Diop, ajeitou o corpo e finalizou de perna direita, com efeito, para abrir o placar. Os jogadores do Marrocos reclamaram de um possível toque de mão em momento anterior da jogada, mas o gol foi validado após checagem do VAR.

    O segundo gol francês veio aos 20 minutos. Dembélé arrancou em velocidade pelo meio, ajeitou com a perna direita e chutou rasteiro. Bono ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

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    Marrocos tenta reação

    Depois do segundo gol, o Marrocos passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 36 minutos, El Ouahdi arrancou pelo lado esquerdo, passou por Koundé e sofreu falta perigosa. Na cobrança, Hakimi levantou na área, e a bola ficou viva, mas ninguém conseguiu concluir.

    Mesmo com a pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem. Mbappé deixou o campo aos 31 minutos da etapa final, após receber atendimento médico, e foi substituído por Mateta.

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