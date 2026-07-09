Vitória da França é boa notícia para o Brasil no ranking da Fifa; entenda
Marrocos, com a derrota, não pode ultrapassar o Brasil
A França eliminou a seleção de Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo. A vitória francesa, por 2 a 0, ajuda a Seleção Brasileira no ranking oficial da Fifa, das melhores seleções do mundo.
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Se Marrocos vencesse ou se classificasse, iria somar mais 50 pontos no ranking, ultrapassando o Brasil. Hoje, a Canarinho fica na 5° colocação da tabela, com 1804,92 pontos, enquanto os Leões de Atlas vem logo atrás, com 1803.99.
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Primeiro tempo: França domina, mas Bono para Mbappé
A França começou pressionando. Logo aos três minutos, Mbappé recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Bono. Na sequência, Upamecano também levou perigo em cabeceio defendido pelo goleiro marroquino.
O Marrocos se fechou no campo defensivo e tentou esfriar o jogo com troca de passes entre zagueiros e meio-campistas. A primeira grande chance francesa veio em contra-ataque. Doué roubou a bola de Hakimi, Olise acelerou pelo meio e acionou Mbappé, que foi derrubado por Mazraoui dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e o VAR confirmou a decisão. A cobrança, porém, demorou a ser autorizada. Mbappé reclamou da espera, perdeu a concentração e bateu mal, no canto direito. Bono caiu para defender e manter o 0 a 0.
Segundo tempo: Mbappé responde com golaço
A França voltou para o segundo tempo mantendo o controle. O time de Deschamps trocou passes no campo ofensivo e seguiu buscando espaço contra uma defesa marroquina muito compacta. Aos 14 minutos, saiu o gol. Doué dominou e serviu Mbappé. O camisa 10 recebeu de frente para Diop, ajeitou o corpo e finalizou de perna direita, com efeito, para abrir o placar. Os jogadores do Marrocos reclamaram de um possível toque de mão em momento anterior da jogada, mas o gol foi validado após checagem do VAR.
O segundo gol francês veio aos 20 minutos. Dembélé arrancou em velocidade pelo meio, ajeitou com a perna direita e chutou rasteiro. Bono ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.
Marrocos tenta reação
Depois do segundo gol, o Marrocos passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 36 minutos, El Ouahdi arrancou pelo lado esquerdo, passou por Koundé e sofreu falta perigosa. Na cobrança, Hakimi levantou na área, e a bola ficou viva, mas ninguém conseguiu concluir.
Mesmo com a pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem. Mbappé deixou o campo aos 31 minutos da etapa final, após receber atendimento médico, e foi substituído por Mateta.
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