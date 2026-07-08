Jornalista detona histórico do Brasil em Copas: 'Descer do salto' Comentarista apontou possível soberba e falsa confiança brasileira

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo gerou forte repercussão no debate esportivo. Durante um programa esportivo, dos canais ESPN, o comentarista Eugênio Leal fez uma dura análise sobre o momento do futebol brasileiro e afirmou que o país precisa abandonar a ideia de que ainda é uma potência incontestável da modalidade.

Para o jornalista, os resultados recentes em Copas do Mundo mostram uma queda de desempenho do Brasil diante dos principais adversários internacionais.

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Eugenio Leal aponta histórico ruim do Brasil em Copas recentes (Foto: Reprodução)

Histórico do Brasil em Copas não é mais realidade

Eugênio citou as eliminações nos últimos Mundiais e afirmou que a Seleção Brasileira precisa reconhecer a realidade atual:

– A gente precisa descer do salto. O Brasil perdeu da Alemanha de 7 a 1 em casa em 2014, depois foi eliminado pela Bélgica em 2018, depois pela Croácia em 2022 e agora pela Noruega. Não tem "se", não tem "a gente é melhor"... A gente não é melhor! - apontou o jornalista.

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O comentarista também comparou o elenco brasileiro com o da Noruega, adversária responsável pela eliminação nas oitavas de final, e afirmou que a equipe europeia possui jogadores de maior nível em algumas posições:

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– O Brasil não tem um centroavante como o Haaland, não tem meias como Ødegaard e Bobb, volante como o Berg... E é só a Noruega! Não estou falando de França, Espanha, Portugal, Argentina. O Brasil é pior do que a Noruega hoje. A gente precisa aceitar que o tempo passou e o Brasil ficou pra trás. A seleção precisa se reinventar no futebol e não mentir para si mesmo - destacou Eugênio.

Eugênio Leal critica expectativa sobre Neymar

Eugênio Leal também comentou a grande expectativa criada em torno do retorno de Neymar para a Copa do Mundo. O comentarista afirmou que o Brasil passou meses tratando o atacante como uma possível solução para os problemas da equipe:

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– O Brasil passou 6 meses antes da Copa discutindo a convocação de um ex-jogador em atividade, achando que esse cara poderia ser um salvador. E tá aí. Quando ele entrou, o time desmontou completamente, já não estava jogando bem - criticou o comentarista.

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Neymar entrou durante a derrota para a Noruega, marcou o gol brasileiro de pênalti nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a eliminação da Seleção Brasileira no torneio.

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