Jornalista detona histórico do Brasil em Copas: 'Descer do salto'
Comentarista apontou possível soberba e falsa confiança brasileira
A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo gerou forte repercussão no debate esportivo. Durante um programa esportivo, dos canais ESPN, o comentarista Eugênio Leal fez uma dura análise sobre o momento do futebol brasileiro e afirmou que o país precisa abandonar a ideia de que ainda é uma potência incontestável da modalidade.
‘Estaremos juntos outra vez’: Endrick se manifesta após eliminação do Brasil
Campeão mundial detona Seleção Brasileira: ‘Vontade de vomitar’
Com apenas um jogador, Seleção chega ao Brasil, prezando ‘continuidade’ após eliminação na Copa
Para o jornalista, os resultados recentes em Copas do Mundo mostram uma queda de desempenho do Brasil diante dos principais adversários internacionais.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Histórico do Brasil em Copas não é mais realidade
Bélgica x Espanha: rival tem atacante que recusou quatro convocações
Lance! Tático: Ancelotti herdou o problema que a Noruega escancarou na Copa 2026
Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa
Eugênio citou as eliminações nos últimos Mundiais e afirmou que a Seleção Brasileira precisa reconhecer a realidade atual:
– A gente precisa descer do salto. O Brasil perdeu da Alemanha de 7 a 1 em casa em 2014, depois foi eliminado pela Bélgica em 2018, depois pela Croácia em 2022 e agora pela Noruega. Não tem "se", não tem "a gente é melhor"... A gente não é melhor! - apontou o jornalista.
➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?
O comentarista também comparou o elenco brasileiro com o da Noruega, adversária responsável pela eliminação nas oitavas de final, e afirmou que a equipe europeia possui jogadores de maior nível em algumas posições:
– O Brasil não tem um centroavante como o Haaland, não tem meias como Ødegaard e Bobb, volante como o Berg... E é só a Noruega! Não estou falando de França, Espanha, Portugal, Argentina. O Brasil é pior do que a Noruega hoje. A gente precisa aceitar que o tempo passou e o Brasil ficou pra trás. A seleção precisa se reinventar no futebol e não mentir para si mesmo - destacou Eugênio.
Eugênio Leal critica expectativa sobre Neymar
Eugênio Leal também comentou a grande expectativa criada em torno do retorno de Neymar para a Copa do Mundo. O comentarista afirmou que o Brasil passou meses tratando o atacante como uma possível solução para os problemas da equipe:
– O Brasil passou 6 meses antes da Copa discutindo a convocação de um ex-jogador em atividade, achando que esse cara poderia ser um salvador. E tá aí. Quando ele entrou, o time desmontou completamente, já não estava jogando bem - criticou o comentarista.
➡️Campeão mundial detona Seleção Brasileira: 'Vontade de vomitar'
Neymar entrou durante a derrota para a Noruega, marcou o gol brasileiro de pênalti nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a eliminação da Seleção Brasileira no torneio.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'Há 1 hora
Fora de Campo
Ronaldo cita Pelé, Maradona e Messi como os maiores da história do futebolHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Jogador da França pede punição por racismo contra Mbappé na CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Destaque na Copa, Vozinha negocia com Inter Miami, de Lionel MessiHá 2 horas
Lutas
Astro do UFC exalta Neymar na Seleção: 'Melhor depois de Pelé'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Jornais da Argentina exaltam atuação de Paredes contra o Egito na Copa do MundoHá 2 horas
Mais LANCE!