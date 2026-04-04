Técnico Paulo Victor avalia primeiros passos à frente da Seleção Brasileira Sub-20

A primeira Data Fifa de Paulo Victor Gomes no comando da Seleção Brasileira Sub-20 terminou com saldo positivo dentro e fora de campo. Em dois amistosos contra o Paraguai, o Brasil venceu por 3 a 1, no sábado (28), e repetiu o placar nesta terça (31), em jogos disputados no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e no Canindé, em São Paulo. Os resultados consolidaram um início promissor para o novo ciclo da categoria.

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Anunciado no início de março como treinador das Seleções Sub-20 e Sub-23, PV vive um momento de transição profissional. Até o fim da atual edição do Campeonato Mexicano, previsto para maio, ele segue como auxiliar técnico de André Jardine no América do México. Na sequência, passará a se dedicar integralmente à Confederação Brasileira de Futebol, assumindo de forma exclusiva o comando das equipes de base.

Aos 37 anos, o treinador construiu uma trajetória sólida no desenvolvimento de jovens talentos. No Palmeiras, participou diretamente da formação de nomes como Endrick, Estêvão e Allan, além de conquistar dois títulos da Copinha, troféus até então inéditos na galeria alviverde.

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Sua relação com a CBF também não é recente: entre 2017 e 2021, trabalhou como técnico das Seleções Sub-15 e Sub-17 e integrou a comissão de Jardine nas equipes Sub-20 e Sub-23, incluindo a campanha do ouro olímpico em Tóquio, em 2021.

Durante os amistosos desta Data FIfa, o treinador destacou a importância do período para avaliações iniciais.

- Foi uma oportunidade muito valiosa para observar de perto jogadores que podem fazer parte deste ciclo. Tivemos quatro treinos e dois amistosos que entendo que foram aproveitados ao máximo. Saímos com um saldo bastante positivo, porque identificamos uma boa base para a sequência do trabalho. A consistência e a evolução virão com o tempo e a repetição a cada ciclo de preparação - afirmou Paulo Victor.

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Com objetivos bem definidos, o novo comandante já projeta os próximos desafios. A principal meta no curto prazo é o Sul-Americano Sub-20, em janeiro, torneio classificatório para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada no segundo semestre de 2027.

No horizonte mais amplo, está também o ciclo olímpico que culminará nos Jogos de Los Angeles, em 2028 - cenário em que a base comandada por PV terá papel fundamental na formação da próxima geração da Seleção Brasileira principal.

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