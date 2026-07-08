logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Paulo Sérgio cobra reformulação total na Seleção: 'Amadorismo não vai trazer o hexa'

Em evento do Bayer Leverkusen no Rio, tetracampeão critica desorganização do futebol brasileiro, pede mudanças na diretoria e defende permanência de Ancelotti

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:48
Favorite o Lance! no Google
Paulo Sérgio em entrevista no projeto no Parque Madureira
Paulo Sérgio durante entrevista (Foto: Lucas Moreira/Lance!)

A eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo gerou forte cobrança de Paulo Sérgio, ex-jogador com passagem pelo futebol alemão e ligação com o Bayer Leverkusen. Em entrevista ao Lance! durante evento do clube alemão com o projeto "Bola Pra Frente", no Rio de Janeiro, ele afirmou que o Brasil precisa de uma reformulação ampla para voltar a competir pelo hexa.

  • Camisa do PSG

    PSG anuncia empréstimo de Gabriel Moscardo ao Espanyol

    Futebol Internacional
    Há 3 horas
  • Jorge Jesus

    Jorge Jesus abrirá mão de R$ 46,5 milhões para treinar Portugal, diz jornal

    Portugal
    Há 3 horas
  • Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

    Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

    A queda da Seleção para a Noruega, nas oitavas de final, encerrou a campanha brasileira no Mundial e aumentou a pressão sobre jogadores, comissão técnica e dirigentes. Para o tetracampeão, o problema vai além do jogo que decretou a eliminação. Ele apontou falhas acumuladas no ciclo, lembrou resultados ruins recentes e disse que a expectativa criada antes da Copa escondia questões estruturais.

    continua após a publicidade

    — Nós esquecemos que o Brasil perdeu para a Argentina duas vezes, perdeu para o Japão, perdeu para Marrocos, empatou com a Venezuela. Em prol de uma Copa do Mundo, a gente esquece, mas a realidade, infelizmente, é outra — afirmou.

    Segundo ele, a Seleção não soube disputar a competição da forma necessária para avançar.

  • Jude Bellingham recebendo cartão amarelo durante a Copa do Mundo.

    Bellingham e mais 16 jogadores entram pendurados nas quartas de final da Copa; veja lista

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Arias em ação durante partida entre Colômbia e Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo

    Fala de Arias após eliminação da Colômbia na Copa repercute: 'Loucura'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Neto durante o programa Donos da Bola da Band

    Neto relembra pênalti perdido e manda recado a Bruno Guimarães

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • — O futebol é assim: se você não souber jogar a competição, acaba perdendo. Em 1994, nós soubemos jogar aquela Copa do Mundo e, por isso, conquistamos. Infelizmente, essa Seleção não soube jogar esta Copa — disse.

    continua após a publicidade

    Paulo Sérgio pede mudanças na CBF e na formação de jogadores

    A principal cobrança de Paulo Sérgio foi por uma mudança profunda na estrutura do futebol brasileiro. Ele citou trocas de presidentes, mudanças de treinadores e falta de planejamento como fatores que ajudam a explicar o momento da Seleção.

    — A desorganização que nós temos durante todo esse período, troca de presidente, troca de treinadores, isso é reflexo daquilo que vivemos no nosso país. Temos que profissionalizar, ter pessoas capacitadas. Amadorismo não vai levar o Brasil ao hexa — declarou.

    continua após a publicidade

    O ex-jogador também apontou a formação de atletas como uma das áreas mais preocupantes. Para ele, o Brasil deixou de produzir jogadores em posições essenciais, como as laterais.

    — Precisamos refletir onde está a base. Nós não conseguimos, durante todos esses anos, revelar laterais. Se todos juntos não se profissionalizarem, infelizmente vamos cair por muito mais tempo — completou.

    continua após a publicidade

    Paulo Sérgio defende reformulação total no próximo ciclo da Seleção

    Questionado sobre o futuro da equipe, Paulo Sérgio foi direto ao defender uma reformulação completa, inclusive no primeiro escalão de dirigentes.

    Ele afirmou que jogadores experientes, como Neymar, Marquinhos e Casemiro, não devem ser tratados como culpados isolados, mas indicou que o momento exige uma mudança de rumo.

    continua após a publicidade

    — Precisa haver uma reformulação total, desde o primeiro escalão, de dirigentes e staff. Ou você moderniza, ou entende verdadeiramente o propósito — afirmou.

    Paulo Sérgio citou o exemplo da Alemanha, que passou por mudanças profundas após chegar envelhecida à Copa de 2002 e, anos depois, foi campeã mundial, em 2014.

    continua após a publicidade

    — Esses jogadores não são culpados, esses garotos hoje não são culpados. Mas eles precisam entender que, daqui para frente, vão ter que dar mais e entender a responsabilidade de vestir a Seleção Brasileira — disse.

    Crítica à falta de protagonismo de Vini Jr. em momento decisivo

    Um dos pontos mais comentados da eliminação foi a decisão de Vini Jr. de não assumir a cobrança de pênalti, uma das principais chances da Seleção no jogo contra a Noruega, na decisão da Copa do Mundo. A escolha ficou com Bruno Guimarães por orientação de Carlo Ancelotti, segundo foi relatado na entrevista após o jogo.

    continua após a publicidade

    Para Paulo, em jogos decisivos, os grandes jogadores precisam chamar a responsabilidade, algo bastante questionado após a queda do Brasil.

    — Eu duvido que, em um momento tão importante, se o Romário estivesse ali brigando pela artilharia da Copa, mesmo não sendo o batedor oficial, ele não pegaria a bola para bater — afirmou.

    Para o ex-jogador, Vini Jr. tinha a oportunidade de assumir um papel maior dentro da Seleção.

    — Era um momento do Vinícius Júnior. Um momento em que ele brigaria por uma artilharia. É isso que os grandes estão pensando: Haaland, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé. Se nós não tivermos esses jogadores nas próximas seleções, vamos ficar no mesmo — analisou.

    continua após a publicidade

    Paulo também criticou a tentativa de "robotizar" o jogador brasileiro. Na visão dele, o Brasil precisa absorver métodos europeus, mas sem abrir mão de suas características.

    — É importante entender a metodologia europeia, mas estamos perdendo nossas qualidades internas, aquilo que somos, de onde viemos. Isso não é bom — disse.

    continua após a publicidade

    Apoio à permanência de Ancelotti, mas cobrança resultados

    Apesar das críticas ao ciclo, Paulo defendeu a permanência de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira Ele afirmou que, inicialmente, não via necessidade de um técnico estrangeiro, mas reconheceu o peso do treinador italiano e disse que o próximo ciclo será decisivo para avaliar seu trabalho.

    — A princípio, eu achava que não precisaria de um treinador estrangeiro. Mas, com a vinda do Ancelotti, é um treinador de expressão, importante. Ele também precisa de tempo para entender o que é uma seleção — afirmou.

    continua após a publicidade

    Na avaliação de Paulo, comandar um clube é diferente de treinar a Seleção Brasileira, principalmente pela pressão envolvida.

    — Esses quatro anos vão determinar se ele é capaz de fazer um belo trabalho na Seleção Brasileira ou não. Treinar clube é completamente diferente de treinar seleção. Trabalhar com o país pentacampeão do mundo é outra pressão — completou.

    A permanência, porém, precisa vir acompanhada de respaldo institucional.

    — A permanência do treinador tem que existir desde que, lá em cima, os dirigentes também se unam e trabalhem em prol do futebol, juntamente com as categorias de base, dando oportunidade para esse treinador trabalhar tranquilamente — concluiu.

    continua após a publicidade

    Bayer Leverkusen amplia relação com o futebol brasileiro

    Antes de falar sobre a Seleção Brasileira, Paulo destacou a presença de dirigentes do Bayer Leverkusen no Brasil e a expansão de projetos do clube no país.

    Segundo ele, a relação começou a ganhar força há cerca de um ano e meio, em conversas com o presidente Fernando Carro.

    O ex-jogador citou a Bayer Academy como uma das frentes de trabalho e afirmou que há conversas para expansão em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Ele também lembrou parcerias em Belford Roxo e com o Colégio Corcovado, no Rio.

    continua após a publicidade

    — O Fernando Carro é um cara muito aberto, gosta de estar perto, conhecer e dar oportunidades. Foram 24 jogadores brasileiros que passaram por Leverkusen, entre eles Lúcio, Zé Roberto, Renato Augusto e, atualmente, Arthur — destacou.

    🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Conteúdo original do Lance!, com uso de IA na transcrição e revisão, sob edição final da equipe

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

    Fora de Campo

    Negociação de ex-Vasco para o Manchester United chama atenção: 'Cemitério'

    Há 13 minutos
    FBL-EUR-C3-MAN UTD-RANGERS

    Futebol Internacional

    Manchester United encaminha compra de ex-jogador do Vasco

    Há 34 minutos
    Bruno Guimarães usando braçadeira de capitão do Newcastle

    Futebol Internacional

    Bruno Guimarães quer deixar o Newcastle e pode fechar com gigante da Inglaterra

    Há 54 minutos
    Fernando Carro, presidente do Bayer, durante apresentação de projeto social no Parque Madureira

    Futebol Internacional

    Presidente do Bayer Leverkusen reforça aposta no Brasil e não descarta amistoso no país

    Há 1 hora
    Jogadores do Flamengo se abraçam contra o River Plate

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (08/07/2026)

    Há 2 horas
    Jorge Jesus

    Portugal

    Jorge Jesus abrirá mão de R$ 46,5 milhões para treinar Portugal, diz jornal

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Camisa do PSG

    PSG anuncia empréstimo de Gabriel Moscardo ao Espanyol

    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

    Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa

    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda

    Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'

    Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Destaque na Copa, Vozinha negocia com Inter Miami, de Lionel Messi

    Troféu da Brasil Ladies Cup. (Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

    Brasil Ladies Cup 2026: onde assistir e equipes participantes

    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Já imaginou? Hoje rival, Haaland poderia jogar pela Inglaterra na Copa

    A taça da Copa do Mundo

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de final

    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam?

    Jogadores do Flamengo se abraçam contra o River Plate

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (08/07/2026)

    Shakira em Argentina x Áustria

    Shakira manda recado após eliminação da Colômbia na Copa do Mundo

    Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

    Egito denuncia arbitragem à Fifa após eliminação para a Argentina na Copa do Mundo

    Premier League - Taça

    Time da Premier League anuncia ex-treinador do Real Madrid

    Matheus-Silva-do-Qarabag-1-aspect-ratio-512-320

    Ex-Bahia mira retorno ao futebol brasileiro após destaque na Europa