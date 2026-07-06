Colunistas do Lance! analisam a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Lúcio de Castro, Tironi e Guffo apontam os motivos da queda da Seleção

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, neste domingo (5), no MetLife Stadium, encerrou a campanha da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo e gerou forte repercussão.

Após a derrota, os colunistas do Lance!, Lúcio de Castro, Tironi e Guffo analisaram os principais fatores que levaram à queda, destacando o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães, a atuação abaixo do esperado da equipe e problemas no planejamento da Seleção durante o ciclo mundialista.

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Fala, Lúcio de Castro 🗣️

Em campo, o Brasil teve a chance de ouro. Numa Copa do Mundo onde 95% das equipes que abrem o placar saem vencedoras do jogo, perder o pênalti com 0 x 0 tem um peso de imensa importância. Bruno Guimarães perdeu. Cabe lembrar aos que cobram de Vini Jr: o batedor de pênalti do Brasil nos últimos anos não era ele.

Ainda assim, o Brasil teve outras chances. O conjunto da obra é de um time com a história do Brasil com 32% de posse de bola. Uma vergonha com todo peso que a palavra encerra. A vergonha final tem requintes de bizarrice.

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Leia mais: OPINIÃO: uma vergonha com todo peso que a palavra encerra

Fala, Guffo 🗣️

A derrota para a Noruega passa primeiro pela enorme eficiência dos nórdicos em nunca perder o controle do jogo, em manter o foco o tempo inteiro e claro, na competência do seu craque. Contra um adversário que mostrava o tempo todo estar conectado ao jogo e decidido a vencer, faltou ao Brasil capacidade de urgência de entender que era necessário executar as chances quando elas surgissem. E a Seleção não teve a capacidade de realizar essa demanda. Criou as chances e não as aproveitou. E se existe um ditado que todo brasileiro conhece, é o maldito "quem não faz, leva".

Muitos irão criticar o ciclo, os 4 anos mal aproveitados; ou a convocação (inútil) de Neymar, ou o pênalti mal batido por Bruno Guimarães (alguém lembrou de Zico contra a França em 1986?). Faz tempo que deixamos de produzir craques extra classe.

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➡️Leia mais em: OPINIÃO: faltou ao Brasil capacidade de urgência nas oitavas da Copa

Fala, Tironi 🗣️

A eliminação do Brasil foi apenas o último ato de uma preparação caótica, improvisada e sem qualquer planejamento. Todas as fichas foram apostadas na chegada de um treinador estrangeiro de grande nome. Trazer uma figura deste tamanho era apenas uma das peças da engrenagem, que sozinha se mostrou insuficiente.

Não que Ancelotti não tenha responsabilidade pelo que aconteceu. Muito pelo contrário. A atuação do time sob seu comando ao longo da copa foi ruim e o jogo contra a Noruega indefensável. Tinha como única arma deixar a bola com o rival. Foi um desastre.

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Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega na Copa do Mundo. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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