Dembélé exalta força mental de Mbappé após pênalti: 'Ele nunca duvida' França eliminou Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo

Ousmane Dembélé saiu satisfeito da vitória da França sobre o Marrocos, por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Autor do segundo gol francês, o atacante valorizou a atuação coletiva dos Bleus e destacou a capacidade de reação de Kylian Mbappé, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, mas marcou um golaço na etapa final.

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— Muito feliz. Jogar uma semifinal de Copa do Mundo é excepcional. Fazer isso pela terceira vez seguida também. Estou muito feliz com essa classificação. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra jogadores de qualidade, mas nos mantivemos concentrados. Mesmo depois do pênalti perdido — afirmou Dembélé.

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A França dominou boa parte da partida, mas só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. No primeiro tempo, Mbappé parou em Bono em cobrança de pênalti, e os Bleus ainda desperdiçaram outras oportunidades.

— Quanto mais você avança na competição, mais difíceis ficam os jogos. Há jogadores de qualidade do outro lado, que atuam nos maiores clubes do mundo. É uma equipe temível. Levamos eles a sério. Permanecemos concentrados. Sabíamos que teríamos uma oportunidade para marcar gols — disse.

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A França agora aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica para conhecer o adversário da semifinal. Dembélé evitou escolher um rival e afirmou que qualquer confronto será complicado.

— Não temos preferência. Contra as duas equipes será um jogo difícil. Elas ainda têm uma quarta de final para disputar. Estamos entre os quatro melhores da Copa do Mundo. Seja Espanha ou Bélgica, será um adversário muito forte — declarou.

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Dembélé vê França em evolução

Escalado pelo lado direito do ataque, Dembélé afirmou que se sente cada vez melhor na competição. O jogador, porém, acredita que ainda pode render mais.

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— Eu me sinto muito bem. Nessa posição que conheço, como ponta-direita, estou crescendo. Estou contente com as minhas atuações, mesmo sabendo que posso fazer ainda melhor. Vamos tentar ir até o fim. Há muitas coisas para melhorar, tanto defensivamente quanto no ataque. Acho que podemos ser ainda mais eficientes. Podemos sofrer menos gols, pressionar melhor. Quanto mais a competição avança, mais vamos progredir. Sabemos que não será fácil na semifinal — disse.

Dembélé foi direto ao falar sobre Mbappé. Para ele, o capitão francês não se abalou com o pênalti perdido e mostrou novamente a força mental que carrega.

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— Kylian Mbappé nunca duvida. Mesmo depois do pênalti perdido. É um jogador incrível, nosso capitão. Ele não duvida, tem uma mentalidade muito forte. Ainda esperamos mais gols do Kylian — finalizou.

Deschamps abraça Mbappé após vitória da França sobre Marrocos na Copa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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