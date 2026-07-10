logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dembélé exalta força mental de Mbappé após pênalti: 'Ele nunca duvida'

França eliminou Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Dembélé ajuda Mbappé a levantar durante França x Marrocos
Dembélé ajuda Mbappé a levantar durante França x Marrocos (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Ousmane Dembélé saiu satisfeito da vitória da França sobre o Marrocos, por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Autor do segundo gol francês, o atacante valorizou a atuação coletiva dos Bleus e destacou a capacidade de reação de Kylian Mbappé, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, mas marcou um golaço na etapa final.

  • Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo

    Saka vê Inglaterra forte após vitória sobre México na Copa: ‘Melhores’

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Deschamps abraça Mbappé após vitória da França

    Deschamps explica saída de Mbappé na vitória da França: ‘Fica mais difícil’

    França
    Há 7 horas
  • Time de Portugal no vestiário após eliminação contra a Espanha (Foto: Reprodução/X/@brunofernandes)

    Craque de Portugal é sincero após eliminação: ‘Desiludido’

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • ➡️Mbappé e Dembélé repetem marca histórica do Brasil de 2002 na Copa

    — Muito feliz. Jogar uma semifinal de Copa do Mundo é excepcional. Fazer isso pela terceira vez seguida também. Estou muito feliz com essa classificação. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra jogadores de qualidade, mas nos mantivemos concentrados. Mesmo depois do pênalti perdido — afirmou Dembélé.

    continua após a publicidade

    A França dominou boa parte da partida, mas só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. No primeiro tempo, Mbappé parou em Bono em cobrança de pênalti, e os Bleus ainda desperdiçaram outras oportunidades.

    — Quanto mais você avança na competição, mais difíceis ficam os jogos. Há jogadores de qualidade do outro lado, que atuam nos maiores clubes do mundo. É uma equipe temível. Levamos eles a sério. Permanecemos concentrados. Sabíamos que teríamos uma oportunidade para marcar gols — disse.

    continua após a publicidade
  • Inglês Anthony Gordon brinca com a bola na Copa do Mundo

    Gordon destaca força mental da Inglaterra antes das quartas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Globo e SBT transmitem Espanha x Bélgica na Copa do Mundo hoje (10)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • Os jogadores Messi e Gokhan Inler, durante a partida entre Argentina e Suíça

    Argentina defende retrospecto quase perfeito contra a Suíça; veja os números

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas

    • A França agora aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica para conhecer o adversário da semifinal. Dembélé evitou escolher um rival e afirmou que qualquer confronto será complicado.

    — Não temos preferência. Contra as duas equipes será um jogo difícil. Elas ainda têm uma quarta de final para disputar. Estamos entre os quatro melhores da Copa do Mundo. Seja Espanha ou Bélgica, será um adversário muito forte — declarou.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Dembélé vê França em evolução

    Escalado pelo lado direito do ataque, Dembélé afirmou que se sente cada vez melhor na competição. O jogador, porém, acredita que ainda pode render mais.

    continua após a publicidade

    — Eu me sinto muito bem. Nessa posição que conheço, como ponta-direita, estou crescendo. Estou contente com as minhas atuações, mesmo sabendo que posso fazer ainda melhor. Vamos tentar ir até o fim. Há muitas coisas para melhorar, tanto defensivamente quanto no ataque. Acho que podemos ser ainda mais eficientes. Podemos sofrer menos gols, pressionar melhor. Quanto mais a competição avança, mais vamos progredir. Sabemos que não será fácil na semifinal — disse.

    Dembélé foi direto ao falar sobre Mbappé. Para ele, o capitão francês não se abalou com o pênalti perdido e mostrou novamente a força mental que carrega.

    continua após a publicidade

    — Kylian Mbappé nunca duvida. Mesmo depois do pênalti perdido. É um jogador incrível, nosso capitão. Ele não duvida, tem uma mentalidade muito forte. Ainda esperamos mais gols do Kylian — finalizou.

    Deschamps sorri e abraça Mbappé
    Deschamps abraça Mbappé após vitória da França sobre Marrocos na Copa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    GALERIA: Veja a Copa disputada por Eusébio e o clube que ele defendia no período do Mundial

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1966: Eusébio, de Portugal

    Há 1 hora
    Messi, Mbappé e Haaland comemorando

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé imitou Messi? Corrida pela Copa do Mundo ganha capítulo curioso

    Há 1 hora
    Jogadores da Colômbia disputam a bola com jogadores da Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Ex-Grêmio sofre ameaças por queda na Copa e desabafa: 'Não justifica o ódio'

    Há 6 horas
    Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Saka vê Inglaterra forte após vitória sobre México na Copa: 'Melhores'

    Há 6 horas
    Deschamps abraça Mbappé após vitória da França

    França

    Deschamps explica saída de Mbappé na vitória da França: 'Fica mais difícil'

    Há 7 horas
    Time de Portugal no vestiário após eliminação contra a Espanha (Foto: Reprodução/X/@brunofernandes)

    Copa do Mundo 2026

    Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'

    Há 7 horas
    Mais LANCE!
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Astro da Inglaterra sofre lesão e vira dúvida antes de duelo decisivo na Copa

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Europeus reagem à vitória da França sobre o Marrocos na Copa: 'Irresistível'

    Mbappé conduzindo a bola em campo

    Mbappé é sincero sobre companheiro após vitória da França: 'Vai mexer comigo'

    Mbappé comemorando

    França iguala Brasil com classificação na Copa; veja

    O atacante francês nº 7, Ousmane Dembélé, cumprimenta com um high-five o atacante francês nº 10, Kylian Mbappé, ao deixar o campo após ser substituído durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston

    Mbappé e Dembélé repetem marca histórica do Brasil de 2002 na Copa

    Klopp sorri e aperta a mão de Mbappé

    Klopp revela tentativa do Liverpool de contratar Mbappé: 'Não podíamos ser vistos'

    Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Zeno Debast no media day da Bélgica

    Zagueiro da Bélgica é vetado de jogar as quartas de final da Copa do Mundo; entenda

    A taça da Copa do Mundo

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após a vitória da França