Neto relembra pênalti perdido e manda recado a Bruno Guimarães Meia foi vilão na eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O meia Bruno Guimarães foi um dos vilões da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ele foi responsável por perder um pênalti na derrota para a Noruega por 2 a 1, pelas oitavas de final do torneio. Apesar disso, o ex-jogador Neto elogiou o atleta.

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Durante o programa "Donos da Bola", da Band, desta quarta-feira (8), o atual apresentador inocentou Bruno Guimarães da eliminação. Neto desejou forças ao jogador e elogiou o desempenho dele na Copa do Mundo.

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— Filho, você é o maior jogador desta Copa do Mundo. Mesmo você perdendo o pênalti, não tem problema nenhum. Você foi muito maior que o Neymar no torneio, mas muito melhor. É só pensar — disse o ex-jogador.

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Copa do Mundo de Bruno Guimarães

O camisa 8 da Seleção Brasileira foi um dos destaques da equipe de Carlo Ancelotti no torneio. Antes de desperdiçar a cobrança de pênalti decisiva contra a Noruega, Bruno Guimarães tinha quatro assistências no Mundial.

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Os números o colocavam na disputa direta pelo prêmio de maior assistente da competição. Contudo, a eliminação precoce na Copa do Mundo o afastou de determinado objetivo.

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