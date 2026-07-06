Além de influenciadora e empresária, viagem de irmã de Xaud foi faturada por CBF Lance! teve acesso a recibos de passagem para Samara Xaud no valor de R$ 83.569,51

A eliminação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti neste domingo (4) nas oitavas de final da Copa do Mundo deve fazer ferver ainda mais um ambiente já turbulento nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O presidente Samir Xaud vive momento delicado, conforme aparecem novas informações sobre gastos pessoais custeados pela entidade.

O Lance! teve acesso a documentos que mostram o faturamento de uma viagem para a irmã do dirigente, Samara Xaud, em datas que coincidem com dois amistosos do Brasil em outubro de 2025, contra a Coreia do Sul, em Seul, e o Japão, em Tóquio.



Questionada sobre essas despesas, a CBF, por meio de sua assessoria, informou inicialmente que não responderia. Novamente indagado especificamente sobre a viagem de Samara, irmã do presidente Samir Xaud, o departamento de comunicação forneceu a seguinte resposta:



— Esse custo da Samara não passou pela CBF; foi pago à agência pelo Samir — disse a assessoria, referindo-se ao Grupo Águia, que presta serviços há anos para a entidade.



A CBF, porém, também não respondeu ao ser indagada sobre a data do mencionado pagamento de Samir, nem enviou comprovante. O Lance! teve acesso a documento comprovando que a viagem de Samara foi de fato faturada pela CBF sob o centro de custo de vice-presidências regionais. O solicitante consta como "gabinete federações". Pelos procedimentos internos da Confederação, há possibilidade de custeio ou reembolso das despesas de acompanhante de dirigente em viagens internacionais, desde que seja cônjuge.





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Fatura de passagem para Samara Xaud obtida pelo <strong>Lance!</strong> (Reprodução)

Samara de Araújo Xaud, irmã do presidente da CBF, teve uma passagem comprada com fatura que indica pagamento corporativo em datas que coincidem com os amistosos do Brasil contra a Coreia do Sul e o Japão. A primeira partida, em Seul, foi disputada em 10 de outubro, com vitória do Brasil por 5 a 0. O segundo jogo, em Tóquio, foi no dia 14 de outubro, com uma inédita vitória japonesa por 3 a 2.



O recibo de passageiro de Samara, datado de 23 de setembro de 2025, mostra passagem saindo de São Paulo para Seul no dia 6 de outubro, com escala em Dubai. O retorno, no dia 15, sai de Tóquio rumo a Guarulhos — também com escala em Dubai. O número do ticket é 176 2953106757. A forma de pagamento descrita no bilhete é "corporate account", ou conta corporativa, com valor total de R$ 83.569,51.

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Passagem de R$ 100 mil para influenciadora

No dia 15 de junho, o portal Léo Dias divulgou informações sobre viagens da influenciadora Tamires Fernandes Barcellos e da empresária Camila Cristina Barros dos Santos de Andrade também bancadas pela CBF. O Lance! obteve as faturas dessas despesas com passagens e hospedagens e as de Samara, com indicação de pagamento corporativo. No caso de Tamires, as despesas foram faturadas pela CBF com centro de custo da presidência.



Em relação à influenciadora Tamires Fernandes Barcellos, o bilhete de número 1575580765414 resultou numa cobrança total de R$ 100.101,00 (ou, na época, US$ 18.300, convertidos com dólar cotado a 5,47 de acordo com a fatura). Trata-se de um extrato de bilhete eletrônico da Latam, de classe executiva, do Rio de Janeiro para Doha. Nesse caso, o centro de custo da fatura foi a presidência da CBF.

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Fatura de viagem de Tamires Fernandes Barcellos custeada pela CBF (Reprodução)

O bilhete foi emitido no dia 12 de dezembro de 2025 e a viagem ocorreu no dia 14, com partida às 17h05 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, ou Galeão, com destino a Guarulhos, de onde sairia, às 20h25, o voo para a capital do Catar. O retorno ocorreu no dia 19 daquele mês, com saída de Doha à 0h50 e chegada ao ponto de origem às 21h50.



A hospedagem no The Ritz-Carlton Doha (número de confirmação 76854474) custou 11.100 QAR, a moeda do Catar, que, em 15 de dezembro de 2025, data da reserva, valia R$ 1,4867, ou seja, o total corresponde a R$ 16.502,37. A data da viagem coincide com a final da Copa Intercontinental de 2025, disputada entre Flamengo e PSG, no dia 17 de dezembro, com vitória nos pênaltis do time francês.

Fatura de hospedagem de influenciadora no The Ritz-Carlton, em Doha (Reprodução)

Também há custos relacionados à empresária do setor fitness Camila Cristina Barros dos Santos de Andrade, conterrânea de Xaud, que também tem negócios no ramo em Roraima. Consta uma despesa de US$ 13.343 (R$ 70.645,84 na cotação da data de início da estadia) para hospedagem no hotel W South Beach em Miami, no nome da empresária, entre 14 de novembro e 4 de dezembro de 2025 (número de confirmação da reserva: 95655156).



Xaud esteve na cidade americana para a inauguração da primeira sede internacional da CBF, oficializada em 7 de dezembro. A formalidade teve presença do diretor de futebol masculino da CBF, Gustavo Feijó, do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Veríssimo Teixeira, do presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa, e do Cônsul-Geral do Brasil em Miami, André Odenbreit.

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Fatura de acomodação de Camila Andrade em Miami (Reprodução)

Também há uma reserva de quarto duplo em nome de Samir Xaud no Hyatt Regency, em Nova York, entre 2 e 10 de junho deste ano. O dia inicial coincide com a chegada da Seleção Brasileira na cidade para a Copa do Mundo. Neste caso, o total da acomodação dupla custou US$ 11.149,12 (pela cotação de 5,38 do dólar turismo do dia 2, o montante foi de R$ 59.982,26).

Fatura do Hyatt Regency, em Nova York, em nome de Samir Xaud (Reprodução)

O portal Léo Dias divulgou imagem de Xaud e Camila no restaurante Harry Cipriani, em Manhattan, em 3 de junho deste ano. Há outra imagem divulgada pelo portal de Xaud e Camila com a informação de que deixaram o local juntos em carro alugado que atendia ao dirigente.

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