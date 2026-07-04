Escalação: Danilo ou Martinelli é o mistério para Brasil x Noruega
Ancelotti faz neste sábado o último treino antes do jogo decisivo pelas oitavas
MORRISTOWN, NJ (EUA) - O técnico Carlo Ancelotti comandou no fim da manhã deste sábado (4) o último treino antes de definir a escalação para o duelo decisivo entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E o treinador faz um mistério para a partida das 17h (de Brasília), no MetLife: Danilo Santos ou Gabriel Martinelli.
➡️Morristown, o QG da Independência americana e da Seleção na Copa do Mundo
Um dos dois deve ocupar a vaga de Lucas Paquetá, que se lesionou no jogo com o Japão e dificilmente volta para a Copa do Mundo. A escolha por Danilo Santos seria a mais óbvia para manter o mesmo estilo de jogo que a Seleção tem apresentado nos últimos jogos, mas Gabriel Martinelli surge como uma opção mais ofensiva. Ederson corre por fora.
Raphinha mais uma vez treinou normalmente e deve ser opção para o banco. Assim, a provável escalação do Brasil para o jogo com a Noruega tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Gabriel Martinelli); Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.
Como tem acontecido em todos os treinos nesta Copa do Mundo, o último antes do jogo do Brasil com a Noruega também foi fechado à imprensa antes do momento em que Ancelotti passou efetivamente a comandar a atividade. Nos 15 minutos abertos, os jogadores ficaram apenas no aquecimento.
Calor diminui após tempestade em Morristown
O treino deste sábado foi realizado com temperatura um pouco mais baixa do que na véspera. No fim da manhã, os termômetros marcaram 33ºC em Morristown, com a sensação térmica chegando a 38ºC. Apesar do calor, a temperatura nominal estava quatro graus abaixo daquela registrada na véspera.
Parte disso tem relação com o forte temporal registrado na região do CT na noite de sexta-feira. As autoridades emitiram alertas meteorológicos às 19h38. Os ventos ultrapassaram os 120 km/h, provocando queda de galhos e deixando parte da cidade sem luz. Na manhã deste sábado, moradores ainda limpavam os quintais das casas e funcionários dos serviços públicos trabalhavam nas ruas.
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