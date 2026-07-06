Governo da Bélgica usa pet para ironizar caso Balogun: 'Vou jogar'
Primeiro-ministro utilizou seu gato para publicar provocação
A polêmica envolvendo a liberação de Folarin Balogun ganhou um novo e inusitado capítulo antes das oitavas de final da Copa do Mundo contra Bélgica. Desta vez, as críticas à Fifa partiram do próprio Governo da Bélgica, e até o gato do primeiro-ministro entrou na história.
O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, usou o perfil oficial de seu gato de estimação, Maximus, nas redes sociais para ironizar a decisão que suspendeu o cartão vermelho do atacante dos Estados Unidos, adversário dos belgas nesta segunda-feira.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Publicação ironizando caso Balogun e cartão vermelho
Na publicação, o felino aparece deitado sobre um tapete no prédio da presidência do Conselho de Ministros, em Bruxelas, segurando um cartão vermelho com uma das patas.
➡️Fifa é processada após eliminação do Irã e pode pagar R$ 5,2 bilhões; entenda
Tradução: Cartão vermelho? Vou jogar mesmo assim!
O tom bem-humorado não foi por acaso. Segundo a agência AFP, Bart De Wever costuma utilizar o perfil de Maximus em comunicações oficiais com mensagens descontraídas. Procurada pela agência, a equipe do premiê apenas compartilhou a publicação do gato, sem fazer comentários sobre o caso.
Ministro sobe o tom contra Trump e Fifa
Se o primeiro-ministro preferiu a ironia, o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Maxime Prévot, adotou um discurso muito mais duro. O político afirmou estar chocado com a notícia publicada pelo jornal The New York Times, segundo a qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria telefonado para Gianni Infantino pedindo a anulação da suspensão de Balogun.
– Se um telefonema explica realmente esta decisão incompreensível, seria uma violação flagrante das regras mais básicas do futebol e do esporte. Seria muito grave. Como a Fifa ainda poderia defender o fair play de forma plausível? - questionou o ministro.
➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?
Entenda o caso Balogun, jogará contra Bélgica?
Balogun foi expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina e deveria cumprir suspensão automática de um jogo, conforme prevê o artigo 10.5 do regulamento da Copa do Mundo.
Entretanto, a Fifa utilizou o artigo 27 do seu Código Disciplinar para suspender temporariamente a punição por um período probatório de um ano, liberando o atacante para atuar nas oitavas de final.
A decisão provocou críticas de dirigentes, técnicos, ex-jogadores, federações e veículos da imprensa internacional, tornando-se uma das maiores polêmicas desta edição da Copa do Mundo.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
Conheça Folarin Balogun, pivô de polêmica na Copa do MundoHá 54 minutos
Copa do Mundo 2026
Meia da Inglaterra vai passar por cirurgia e está fora da Copa do MundoHá 1 hora
Fora de Campo
Europeus reagem à queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Mais nada'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Destaque da Noruega na eliminação do Brasil na Copa tem condenação na JustiçaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Mauro Cezar dispara sobre polêmica em Brasil x Noruega: 'Vini bate mal'Há 1 hora
Seleção Brasileira
Gol perdido por Endrick renova lembranças de Ronaldo Fenômeno em 2006Há 1 hora
Mais LANCE!