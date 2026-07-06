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Eliminação do Brasil rende menor audiência da Globo na Copa do Mundo

Derrota para a Noruega registra 30 pontos na Globo e 10 no SBT

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 12:36
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Carlo Ancelotti explicou motivo de escolha por Bruno Guimarães em momento decisivo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Bruno Guimarães após perder o pênalti na eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, registrou a menor audiência da Globo entre todos os jogos do Brasil no Mundial. Segundo dados prévios do Ibope, a partida disputada neste domingo (5) marcou média de 30 pontos na Grande São Paulo, com pico de 32.

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    • Apesar de ser o pior desempenho da emissora nas transmissões da seleção nesta edição da Copa, o índice representou a maior audiência de um domingo na Globo em sete anos. Até então, a menor marca havia sido registrada na estreia diante do Marrocos, com 31 pontos. O maior desempenho da emissora no Mundial foi a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, que garantiu a classificação às oitavas de final, com média de 37 pontos e pico de 38.

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    SBT registra menor índice na Copa

    A eliminação do Brasil na Copa também impactou a audiência do SBT. A emissora marcou 10 pontos de média e pico de 12 durante a transmissão da partida contra a Noruega, abaixo dos 11 pontos alcançados em todos os demais jogos da seleção na competição.

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    CazéTV soma milhões de acessos

    No ambiente digital, a CazéTV alcançou 18,5 milhões de dispositivos conectados simultaneamente durante o duelo entre Brasil e Noruega no YouTube.

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    O resultado ficou abaixo do recorde de 21 milhões registrado na vitória sobre o Japão, na fase anterior da Copa, mas superou o desempenho das partidas da fase de grupos, reforçando a força da plataforma nas transmissões esportivas.

    Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo
    Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

    Como ficou a disputa pelas transmissões na Copa?

    A Copa do Mundo de 2026 tem transmissão dividida entre diferentes plataformas: Na TV aberta, Globo e SBT exibem partidas do torneio, enquanto a CazéTV transmite os jogos gratuitamente pelo YouTube. Na televisão por assinatura, SporTV e NSports também possuem direitos de exibição. Nos jogos da Seleção Brasileira, os cinco canais transmitem simultaneamente.

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    A CazéTV é a única detentora dos direitos de todos os 104 jogos da Copa do Mundo. Já a Globo adquiriu 55 partidas, sendo 32 delas compartilhadas com o SBT. A disputa entre as emissoras também se estende às transmissões, com Globo e SBT destacando a menor latência da TV aberta, enquanto a CazéTV reforça a cobertura completa da competição.

    Mesmo com o avanço do streaming, a TV aberta segue liderando: durante a fase de grupos, cerca de 88% do público acompanhou os jogos por Globo e SBT.

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