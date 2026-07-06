Diego Souza aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Não dá' Ex-atacante faz leitura sobre eliminação precoce da Seleção Brasileira

O Brasil deu adeus à Copa do Mundo ao ser derrotado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final. A campanha marca o maior jejum de títulos e a pior campanha da Seleção Brasileira em mundiais desde 1990. Após o jogo, o ex-atacante Diego Souza analisou a eliminação e apontou o maior culpado pela derrota.

— Não dá, com todo respeito, não dá. Eu joguei bola, eu sei o que eu tô falando. Decepcionadíssimo. A culpa é do Ancelotti, sim, porque o Brasil é um bando. Com todo respeito ao Ancelotti, é um cara que ganhou tudo, vitorioso no futebol, não tem o que falar da carreira do Ancelotti, mas como treinador da Seleção Brasileira... 'Ah, não teve tempo?' Beleza, não vou entrar nesse mérito. Agora, o Brasil demonstra falhas bizarras no lado tático. O Brasil às vezes tá com sete, oito jogadores atrás da linha da bola e tomando um sufoco. Ninguém conseguia pressionar, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe quem tem que pegar. Pô, isso é bê-á-bá — analisou o ex-atacante.

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Quem segue no Brasil para o próximo ciclo de Copa do Mundo?

Do elenco que está nos Estados Unidos, Endrick e Luiz Henrique permanecem na Seleção, assim como o volante Éderson. Raphinha, apesar de ter feito uma Copa do Mundo aquém do esperado, segue no grupo. Os zagueiros Bremer e Ibañez também têm idade para disputar o próximo Mundial, mas a pouca utilização deles nos Estados Unidos indica que Ancelotti deverá garimpar novas opções defensivas.

Neymar anunciou a aposentadoria com a camisa do Brasil após a eliminação para a Noruega. Além do atacante do Santos, outros nove atletas que estiveram nesta Copa do Mundo também podem encerrar seu ciclo na Seleção Brasileira.

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Weverton (38 anos) - Terceiro reserva na última Copa do Mundo, o goleiro do Grêmio foi uma das surpresas da convocação de Carlo Ancelotti para este Mundial. Na meta do Brasil, ele fez 11 partidas.

Alex Sandro (35 anos) - Lateral-esquerdo que esteve no plantel de Tite no Catar, o jogador do Flamengo foi chamado para esta Copa do Mundo, mas jogou apenas oito minutos, contra a Escócia. Pelo Brasil, ele disputou 46 partidas e marcou dois gols.

Casemiro (34 anos) - Referência no Brasil há muitos anos, o volante fez sua terceira Copa do Mundo em 2026. Mesmo não sendo presença frequente no ciclo de Carlo Ancelotti, entrou em campo nos cinco jogos deste Mundial. Até o momento, fez 91 jogos pelo Brasil, com 10 gols marcados.

Danilo (34 anos) - Defensor do Flamengo, Danilo também disputou sua terceira Copa do Mundo em 2026. Questionado antes do Mundial por causa da idade, teve bom desempenho físico e pode encerrar seu ciclo pelo Brasil com 75 partidas disputadas e um gol marcado.

Alisson (33 anos) - Outro jogador com três mundiais no currículo, o goleiro fazia sua participação de maior destaque na competição. Depois de sua estreia em 2015, realizou 83 jogos pela Seleção Brasileira.

Marquinhos (32 anos) - Capitão da equipe de Carlo Ancelotti, também pode encerrar seu ciclo após a eliminação do Brasil. Disputou em 2026 sua terceira Copa do Mundo e totalizou 110 partidas com sete gols marcados.

Douglas Santos (32 anos) - Lateral do Zenit, da Rússia, que ganhou espaço com Carlo Ancelotti, Douglas Santos disputou sua primeira Copa do Mundo pelp Brasil e foi titular. Se realmente encerrar seu ciclo, terá feito apenas 12 jogos.

Fabinho (32 anos) - Volante que disputou vaga com Casemiro neste Mundial, Fabinho jogou sua segunda Copa do Mundo. Até o momento, conta com 36 jogos pelo Brasil.

Ederson (32 anos) - Reserva imediato de Alisson nos últimos anos, Ederson também disputou a terceira Copa do Mundo pleo Brasil. Após sua estreia em 2017, participou de 32 partidas pelo Brasil.