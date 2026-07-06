Mauro Cezar dispara sobre polêmica em Brasil x Noruega: 'Vini bate mal'
Comentarista apontou uma falta de organização de Carlo Ancelotti
O Brasil foi derrotado pela Noruega, neste domingo (5), por 2 a 1. Destaque da partida ficou para Erling Haaland, que balançou a rede duas vezes e foi um pesadelo para a defesa brasileira. Após a derrota para os europeus, o jornalista Mauro Cezar disparou sobre a decisão por Bruno Guimarães na cobrança de pênalti.
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Com o triunfo europeu, a Noruega manda o Brasil de volta para casa e avança na Copa do Mundo. O adversário da equipe comandada por Haaland será a Inglaterra. A partida será disputada no próximo sábado (11).
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Vini Jr deveria ter batido o pênalti em Brasil x Noruega?
Diante de toda polêmica de desempenho do Brasil contra Noruega, Mauro Cezar se posicionou sobre o cobrador do primeiro pênalti marcado na partida, logo na primeira etapa. O comentarista afirmou que não confia no atacante madrilenho:
- Eu acho que não (deveria ter cobrado) porque o Vini não é um bom batedor. Ele já perdeu 4 em 14 no Real Madrid e bate mal, pode reparar. Mesmo quando ele converte, não é um grande cobrador. Eu imagino que aí o técnico fez a escolha a partir das observações e treinamento, que o Vinícius não é um bom batedor de pênalti - disparou Mauro.
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Posteriormente, o jornalista também criticou a falta de atitude e desorganização do comandante do Brasil, ao permitir que os jogadores decidam entre si quem cobraria o pênalti contra Noruega:
- Agora, não dá também para exigir que o jogador pegue a bola na marra. Aí é defender a bagunça. Uma coisa que eu nunca entendi é essa história do treinador que lava as mãos e deixa os jogadores no campo decidirem quem vai bater um pênalti. Isso aí tem que ser definido antes. Não depende de você ser um bom ou um mau jogador para bater bem pênalti - afirmou o comentarista.
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Eliminada da Copa do Mundo, a delegação da Seleção Brasileira retorna ao Brasil nesta terça-feira para começar a planejar o Mundial de 2030. Com contrato renovado, Ancelotti terá quatro anos e um ciclo inteiro para montar uma nova equipe — por ora, sob aparente normalidade na CBF.
O treinador sofreu duras críticas após o desempenho no torneio, mas diretores e presidente da CBF não aparentam seguir um caminho de mudanças na seleção até o momento da produção desta matéria.
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