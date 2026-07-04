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Brasil lidera ranking de jogos em oitavas de final de Copas do Mundo

Seleção enfrentará a Noruega pela 13ª vez nesta fase do torneio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 12:14
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Jogadores da seleção comemoram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Jogadores da seleção comemoram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF)

Com o duelo diante da Noruega, marcado para este domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, o Brasil alcançará uma marca histórica na Copa do Mundo. A Seleção disputará sua 13ª partida de oitavas de final e se mantém como a equipe que mais vezes chegou a essa fase na história da competição.

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    A marca considera todas as edições com o formato de oitavas de final, incluindo a Copa do Mundo de 2026. Atrás do Brasil aparece a Argentina, com 11 participações, enquanto Alemanha e Espanha dividem a terceira colocação, com 10 cada.

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    Fechando o top 5 estão Bélgica, França, Holanda, Inglaterra e México, todos com nove presenças nas oitavas. Itália e Suíça somam oito participações, enquanto os Estados Unidos aparecem logo atrás, com sete.

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    • Seleções com mais participações em oitavas de final de Copas do Mundo (já considerando 2026):

      1.
    1. Brasil – 13
      2. 2.
    2. Argentina – 11
      3. 3.
    3. Alemanha – 10
      4. 4.
    4. Espanha – 10
      5. 5.
    5. Bélgica – 9
      6. 6.
    6. França – 9
      7. 7.
    7. Holanda – 9
      8. 8.
    8. Inglaterra – 9
      9. 9.
    9. México – 9
      10. 10.
    10. Itália – 8
      11. 11.
    11. Suíça – 8
      12. 12.
    12. Estados Unidos – 7
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Seleção Brasileira conquistou sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS/AFP)

    Desempenho do Brasil em oitavas de final

    Além da liderança em participações, o Brasil também apresenta um retrospecto positivo na fase. Em 12 confrontos disputados até aqui, a Seleção conquistou 10 classificações e sofreu apenas duas eliminações.

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    As únicas quedas aconteceram em 1934, quando foi derrotada pela Espanha por 3 a 1, e em 1990, na eliminação para a Argentina por 1 a 0, em Turim, com gol de Claudio Caniggia.

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    Das 10 classificações brasileiras às quartas de final, apenas uma veio na disputa por pênaltis. Foi na Copa do Mundo de 2014, quando, após empate por 1 a 1 com o Chile no tempo normal e na prorrogação, a equipe venceu por 3 a 2 nas penalidades, em Fortaleza.

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