Brasil lidera ranking de jogos em oitavas de final de Copas do Mundo
Seleção enfrentará a Noruega pela 13ª vez nesta fase do torneio
Com o duelo diante da Noruega, marcado para este domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, o Brasil alcançará uma marca histórica na Copa do Mundo. A Seleção disputará sua 13ª partida de oitavas de final e se mantém como a equipe que mais vezes chegou a essa fase na história da competição.
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A marca considera todas as edições com o formato de oitavas de final, incluindo a Copa do Mundo de 2026. Atrás do Brasil aparece a Argentina, com 11 participações, enquanto Alemanha e Espanha dividem a terceira colocação, com 10 cada.
Fechando o top 5 estão Bélgica, França, Holanda, Inglaterra e México, todos com nove presenças nas oitavas. Itália e Suíça somam oito participações, enquanto os Estados Unidos aparecem logo atrás, com sete.
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Seleções com mais participações em oitavas de final de Copas do Mundo (já considerando 2026):
- Brasil – 13
- Argentina – 11
- Alemanha – 10
- Espanha – 10
- Bélgica – 9
- França – 9
- Holanda – 9
- Inglaterra – 9
- México – 9
- Itália – 8
- Suíça – 8
- Estados Unidos – 7
Desempenho do Brasil em oitavas de final
Além da liderança em participações, o Brasil também apresenta um retrospecto positivo na fase. Em 12 confrontos disputados até aqui, a Seleção conquistou 10 classificações e sofreu apenas duas eliminações.
As únicas quedas aconteceram em 1934, quando foi derrotada pela Espanha por 3 a 1, e em 1990, na eliminação para a Argentina por 1 a 0, em Turim, com gol de Claudio Caniggia.
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Das 10 classificações brasileiras às quartas de final, apenas uma veio na disputa por pênaltis. Foi na Copa do Mundo de 2014, quando, após empate por 1 a 1 com o Chile no tempo normal e na prorrogação, a equipe venceu por 3 a 2 nas penalidades, em Fortaleza.
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