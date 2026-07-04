Brasil lidera ranking de jogos em oitavas de final de Copas do Mundo Seleção enfrentará a Noruega pela 13ª vez nesta fase do torneio

Com o duelo diante da Noruega, marcado para este domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, o Brasil alcançará uma marca histórica na Copa do Mundo. A Seleção disputará sua 13ª partida de oitavas de final e se mantém como a equipe que mais vezes chegou a essa fase na história da competição.

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A marca considera todas as edições com o formato de oitavas de final, incluindo a Copa do Mundo de 2026. Atrás do Brasil aparece a Argentina, com 11 participações, enquanto Alemanha e Espanha dividem a terceira colocação, com 10 cada.

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Fechando o top 5 estão Bélgica, França, Holanda, Inglaterra e México, todos com nove presenças nas oitavas. Itália e Suíça somam oito participações, enquanto os Estados Unidos aparecem logo atrás, com sete.

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Seleções com mais participações em oitavas de final de Copas do Mundo (já considerando 2026):

1 . Brasil – 13 2 . Argentina – 11 3 . Alemanha – 10 4 . Espanha – 10 5 . Bélgica – 9 6 . França – 9 7 . Holanda – 9 8 . Inglaterra – 9 9 . México – 9 10 . Itália – 8 11 . Suíça – 8 12 . Estados Unidos – 7

Seleção Brasileira conquistou sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Desempenho do Brasil em oitavas de final

Além da liderança em participações, o Brasil também apresenta um retrospecto positivo na fase. Em 12 confrontos disputados até aqui, a Seleção conquistou 10 classificações e sofreu apenas duas eliminações.

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As únicas quedas aconteceram em 1934, quando foi derrotada pela Espanha por 3 a 1, e em 1990, na eliminação para a Argentina por 1 a 0, em Turim, com gol de Claudio Caniggia.

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Das 10 classificações brasileiras às quartas de final, apenas uma veio na disputa por pênaltis. Foi na Copa do Mundo de 2014, quando, após empate por 1 a 1 com o Chile no tempo normal e na prorrogação, a equipe venceu por 3 a 2 nas penalidades, em Fortaleza.