Em jogo emocionante, Flamengo luta até o fim, mas perde nos pênaltis e adia bi do Mundial
Equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação
O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.
Como foi o jogo
O PSG dominou as ações do primeiro tempo em Doha. Logo aos três minutos de jogo, João Neves, nas costas de Erick Pulgar, chegou sozinho na área, mas finalizou para fora. O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisão o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.
Diante da pressão da equipe francesa, jogadores do Flamengo buscavam parar as jogadas com entradas duras. Nos primeiros 25 minutos, Jorginho e Alex Sandro foram amarelados.
A primeira chegada rubro-negra foi aos 16'. Após troca de passes, Pulgar chutou cruzado, mas parou no goleiro Safonov. Mas, diante do ímpeto do Paris, o Fla não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.
A melhor chance do time de Filipe Luís foi, mais uma vez, com Pulgar, em jogada de escanteio. A primeira parte da partida evidenciou a diferença física das equipes. O Flamengo esteve distante de ir ao intervalo com a vantagem no placar ou, pelo menos, com o empate. Faltou agressividade no ataque, que contou com os pontas Carrascal e Gonzalo Plata desencaixados. Arrascaeta e Bruno Henrique também não foram bem.
Segundo tempo
O início da segunda etapa não foi muito diferente do primeiro tempo, com o Flamengo sofrendo com a diferença física contra a equipe de Paris. O técnico Filipe Luís, buscando dar um novo dinamismo ao ataque, chamou Pedro para entrar no lugar de Carrascal. O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.
Com mudanças para ambos os lados, os minutos finais da partida em Doha contaram com fortes emoções. Com Dembélé em campo, o PSG pressionou o time brasileiro, que buscou jogar no contra-ataque. Uma das grandes chegadas rubro-negras foi ao 39'. Após roubada de bola, Plata saiu disparado ao ataque, com passe de Bruno Henrique. O equatoriano tocou para Pedro, que parou no goleiro. BH, poucos minutos depois, também teve a chance da virada, mas finalizou para fora.
No último lance do tempo regulamentar, Marquinhos teve a chance de marcar o gol do título francês, após passe de Dembélé. O zagueiro brasileiro, entretanto, finalizou errado. Jogo foi para a prorrogação.
Prorrogação
O primeiro tempo da prorrogação contou com boas chegadas de ataque para ambos os lados. O Rubro-Negro buscou centralizar as suas jogadas em Cebolinha, que tentou levar a melhor nas jogadas de um contra um. Já o PSG utilizou Dembélé como principal arma ofensiva, mas sem sucesso.
O Flamengo voltou para a segunda etapa da prorrogação levando perigo ao gol francês, principalmente com Luiz Araújo e Samuel Lino. Dembélé, mais uma vez, teve uma grande chance de garantir o título. O francês tirou o Ortiz da jogada, mas finalizou para fora. Sem gols, o título foi decidido nos pênaltis.
Pênaltis
PSG
Vitinha ⚽
Dembélé ❌
Nuno Mendes ⚽
Barcola ❌
Flamengo
De La Cruz ⚽
Saúl ❌
Pedro ❌
Léo Pereira ❌
Luiz Araújo ❌
✅ FICHA TÉCNICA
PSG X FLAMENGO
Mundial - Final
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;
🥅 Gols: Kvaratskhelia, 37'/1°T (1-0); Jorginho, 16'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Fabián Ruíz e Vitinha (PSG); Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saúl e Juninho (FLA)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Cebolinha); Carrascal (Pedro), Plata (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Luiz Araújo).
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz (Ndjantou); Lee (Mayulu/Barcola), Kvaratskhelia (Mbáye) e Doué (Dembélé).
Arbitragem
🟨 Árbitro: Ismail Elfath;
🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;
🖥️ VAR: Chapman Allen.
