Estêvão e Rodrygo decidem, e Brasil atropela a Coreia do Sul em amistoso
Dupla marca quatro dos cinco gols, e Vini Jr sacramenta a goleada
Na melhor exibição da Era Ancelotti, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na manhã desta sexta-feira (horário de Brasília). Estêvão e Rodrygo, duas vezes cada, e Vini Jr. marcaram para a Seleção em Seul, no primeiro dos seis jogos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.
Como foi Coreia do Sul x Brasil
Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo.
O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção.
Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.
Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol.
O que vem pela frente
Depois de golear a Coreia do Sul, o Brasil agora inicia a preparação para o segundo amistoso do giro pela Ásia. Na próxima terça-feira (14), o time de Carlo Ancelotti joga em Tóquio diante do Japão, a partir das 7h30 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
COREIA DO SUL 5 x 0 BRASIL
Amistoso
📆 Data e horário: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025, às 8h (de Brasília)
📍 Local: Seul World Cup Stadium, em Seul (KOR)
🥅 Gols: Estêvão (12'/1ºT) e Rodrygo (40'/1ºT); Estêvão (2'/2ºT), Rodrygo (4'/2ºT), Vini Jr. (32'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Kim Jusung, Kim Minjae (KOR); Gabriel Magalhães (BRA).
ESCALAÇÕES
COREIA DO SUL (Técnico: Hong Myung-bo)
Jo Hyeohwoo; Kim Jusung, Kim Minjae (Park Jin-Seob) e Cho Yumin; Seol Youngwoo, Hwang Inbeon (Castrop), Paik Seungho (Won Du-Jae), Lee Jaesung (Kim Jin-Gyu), Lee Kangin (Lee Dong-Gyeong) e Lee Taeseok; Son (Oh Hyeon-Gyu)
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Estêvão (Lucas Paquetá), Matheus Cunha (Igor Jesus), Rodrygo e Vini Jr (Richarlison).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Abdurahman Ibrhaim Al-Jassim (CAT)
🚩 Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (CAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh
Tudo sobre
