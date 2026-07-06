Destaque da Noruega na eliminação do Brasil na Copa tem condenação na Justiça Algoz do Brasil recebeu pena suspensa pela Justiça da Dinamarca

Andreas Schjelderup foi um dos protagonistas da classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Acionado no intervalo da partida contra o Brasil, o atacante participou diretamente dos dois gols de Erling Haaland na vitória por 2 a 1. Fora dos gramados, no entanto, o jogador também tem um histórico de condenação na Justiça da Dinamarca por um caso ocorrido em 2023.

Em novembro de 2025, Schjelderup foi condenado a 14 dias de prisão por compartilhar um vídeo com conteúdo sexual envolvendo dois meninos menores de idade. A pena acabou sendo suspensa, conforme decisão da Justiça dinamarquesa.

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Entrada do jogador foi decisiva para a eliminação do Brasil

O técnico Stale Solbakken promoveu Schjelderup no início do segundo tempo, substituindo Antonio Nusa. A mudança transformou o desempenho da Noruega.

Poucos minutos após entrar em campo, o atacante cruzou com precisão para Haaland abrir o placar de cabeça. Depois, voltou a aparecer pela esquerda, avançou em velocidade e encontrou novamente o camisa 9, que dominou e bateu cruzado para ampliar a vantagem norueguesa. O Brasil ainda descontou nos minutos finais, com gol de pênalti do Neymar, mas não conseguiu evitar a eliminação.

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A atuação diante da Seleção foi mais um momento de destaque do jogador no Mundial. Na fase de grupos, ele também havia participado do único gol da Noruega na derrota por 4 a 1 para a França, ao dar assistência para Asgaard.

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Atacante teve ascenção no futebol europeu

Natural de Bodo, na Noruega, Schjelderup nasceu em 1º de junho de 2004 e iniciou a formação nas categorias de base do Bodo/Glimt. Ainda jovem, transferiu-se para o Nordsjaelland, da Dinamarca, onde ganhou projeção e despertou o interesse de grandes clubes europeus.

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Em 2023, foi contratado pelo Benfica. Na temporada mais recente, somou 10 gols e sete assistências em 43 partidas pelo clube português.

Com a vitória sobre o Brasil, a Noruega avançou às quartas de final da Copa do Mundo e enfrentará a Inglaterra no próximo sábado, às 18h (horário de Brasília), em Miami, em busca de uma vaga na semifinal do torneio.

Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega na Copa do Mundo. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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