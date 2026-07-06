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Destaque da Noruega na eliminação do Brasil na Copa tem condenação na Justiça

Algoz do Brasil recebeu pena suspensa pela Justiça da Dinamarca

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 11:38
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (à direita), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe com o seu companheiro de equipe, o meio-campista Andreas Schjelderup (nº 21), durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford
O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (à direita), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe com o seu companheiro de equipe, o meio-campista Andreas Schjelderup (nº 21), durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford (Foto: Jewel Samad / Afp)

Andreas Schjelderup foi um dos protagonistas da classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Acionado no intervalo da partida contra o Brasil, o atacante participou diretamente dos dois gols de Erling Haaland na vitória por 2 a 1. Fora dos gramados, no entanto, o jogador também tem um histórico de condenação na Justiça da Dinamarca por um caso ocorrido em 2023.

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    • Em novembro de 2025, Schjelderup foi condenado a 14 dias de prisão por compartilhar um vídeo com conteúdo sexual envolvendo dois meninos menores de idade. A pena acabou sendo suspensa, conforme decisão da Justiça dinamarquesa.

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    Entrada do jogador foi decisiva para a eliminação do Brasil

    O técnico Stale Solbakken promoveu Schjelderup no início do segundo tempo, substituindo Antonio Nusa. A mudança transformou o desempenho da Noruega.

    Poucos minutos após entrar em campo, o atacante cruzou com precisão para Haaland abrir o placar de cabeça. Depois, voltou a aparecer pela esquerda, avançou em velocidade e encontrou novamente o camisa 9, que dominou e bateu cruzado para ampliar a vantagem norueguesa. O Brasil ainda descontou nos minutos finais, com gol de pênalti do Neymar, mas não conseguiu evitar a eliminação.

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    • A atuação diante da Seleção foi mais um momento de destaque do jogador no Mundial. Na fase de grupos, ele também havia participado do único gol da Noruega na derrota por 4 a 1 para a França, ao dar assistência para Asgaard.

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    Atacante teve ascenção no futebol europeu

    Natural de Bodo, na Noruega, Schjelderup nasceu em 1º de junho de 2004 e iniciou a formação nas categorias de base do Bodo/Glimt. Ainda jovem, transferiu-se para o Nordsjaelland, da Dinamarca, onde ganhou projeção e despertou o interesse de grandes clubes europeus.

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    Em 2023, foi contratado pelo Benfica. Na temporada mais recente, somou 10 gols e sete assistências em 43 partidas pelo clube português.

    Com a vitória sobre o Brasil, a Noruega avançou às quartas de final da Copa do Mundo e enfrentará a Inglaterra no próximo sábado, às 18h (horário de Brasília), em Miami, em busca de uma vaga na semifinal do torneio.

    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega
    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega na Copa do Mundo. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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