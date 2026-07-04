Ex-Vasco rouba a cena em reencontro com Neymar e Ancelotti Nenê visita a Seleção, relembra PSG e protagoniza reencontros nos Estados Unidos

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Antes de a bola rolar pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ganhou um reforço diferente neste sábado (4): o do bom humor. O ex-meia Nenê, conhecido pelas passagens marcantes por Vasco e Paris Saint-Germain, fez uma visita ao treinamento no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, e acabou protagonizando uma sequência de reencontros, brincadeiras e boas histórias que arrancaram risadas de quem estava à beira do gramado. Neymar, Ancelotti... Todos entraram na resenha com ex-atleta.

Hoje, trabalhando como comentarista de uma das emissoras detentoras dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, Nenê foi recebido como um velho amigo. Bastou colocar os pés no campo para ser recebido por alguns integrantes da comissão técnica.

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O primeiro abraço veio de um rosto bastante conhecido. O auxiliar técnico Paul Clement avistou o ex-jogador e foi imediatamente ao seu encontro. Os dois trabalharam juntos na Europa e colocaram a conversa em dia ali mesmo, na lateral do campo. O papo foi tão animado que Nenê quase esqueceu um compromisso profissional: por pouco não perdeu a hora de entrar ao vivo na programação da emissora.

Quando a conversa parecia terminar, Clement resolveu aumentar a roda. Chamou Carlo Ancelotti para participar do reencontro. O treinador italiano trabalhou com Nenê no Paris Saint-Germain, em 2013, e mostrou que continua afiado também nas brincadeiras.

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Ao encontrar o ex-comandado, Ancelotti abriu um sorriso e disparou:

— Está faltando um.

A frase, dita em tom descontraído, arrancou gargalhadas de quem acompanhava a cena e reforçou o clima leve que marcou a atividade deste sábado, mesmo às vésperas de um jogo decisivo.

Mas os reencontros ainda não tinham terminado.

Quem também fez questão de atravessar o campo para cumprimentar Nenê foi Neymar. O atacante chegou ao treinamento em um carrinho utilizado para deslocamento dentro do CT e, ao avistar o antigo companheiro, desceu rapidamente para abraçá-lo.

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A recepção veio acompanhada de mais uma provocação amistosa.

— Tá fininho, hein? — brincou Nenê.

Sem perder o sorriso, Neymar respondeu na mesma moeda:

— Tem que estar, né?

A conversa ainda ganhou mais um capítulo quando Nenê resolveu comentar sobre a chuteira utilizada pelo camisa 10. Entre observações e risadas, os dois trocaram mais algumas palavras antes de Neymar retornar ao trabalho com o restante do grupo.

O ambiente descontraído serviu como uma espécie de pausa na tensão natural que antecede uma partida eliminatória. Depois dos abraços, brincadeiras e lembranças dos tempos de Europa, a comissão técnica voltou o foco para os últimos ajustes da equipe.

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A Seleção Brasileira encerra neste sábado a preparação para enfrentar a Noruega, neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto garante vaga nas quartas de final, em Miami, onde enfrentará quem avançar do duelo entre Inglaterra e México.

Por alguns minutos, porém, o treino deixou de ser apenas sobre tática, posicionamento e estratégia. Graças à visita de Nenê, o gramado do Columbia Park virou palco de reencontros, memórias e muitas risadas — uma lembrança de que, mesmo na maior competição do futebol mundial, ainda há espaço para a leveza entre velhos amigos.

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Neymar brinca durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/CBF)

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