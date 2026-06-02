Bastidores da chegada da Seleção Brasileira aos Estados Unidos

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou. Após deixar o Brasil na noite da última segunda-feira (1), a delegação da Seleção Brasileira desembarcou nos Estados Unidos nesta terça-feira (2), onde dará sequência à preparação para a disputa do Mundial.

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A delegação brasileira desembarcou no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, no início da manhã, após cerca de dez horas de viagem. A Seleção deixou o aeroporto e foi direto ao hotel, sem contato com a imprensa ou torcedores.

Veja bastidores da viagem do Brasil

Nas imagens dos bastidores, é possível acompanhar momentos da saída da equipe do Brasil, a chegada ao aeroporto norte-americano e a recepção da delegação em solo dos Estados Unidos.

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A comissão técnica já tem programadas as primeiras atividades em território norte-americano. Os treinamentos servirão para os ajustes finais antes do início da caminhada brasileira em busca do hexacampeonato mundial.

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O primeiro treino da Seleção no país da Copa do Mundo acontecerá hoje à tarde, a partir das 17h locais (18h de Brasília). A atividade contará já com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que não estiveram na Granja Comary, em Teresópolis, na semana passada, porque estavam envolvidos com a final da Uefa Champions League.

Brasil já está no país da Copa do Mundo (Foto: Jordan Bank/Getty Images via AFP)

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