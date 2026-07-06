logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Felipe Melo aponta culpa pela queda do Brasil na Copa e desabafa: 'Sem vergonha'

Seleção perdeu para a Noruega por 2 a 1 neste domingo (5)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Felipe Melo dispara contra convocação de defensor do Flamengo (Foto: Reprodução Sportv)
Felipe Melo analisou queda do Brasil (Foto: Reprodução Sportv)

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, na tarde deste domingo (5), ao perder para a Noruega por 2 a 1. Depois da partida decepcionante, Felipe Melo rasgou o verbo no Sportv e criticou o técnico Carlo Ancelotti.

  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 10 horas
  • Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo

    Denílson analisa erro de Guimarães em Brasil x Noruega: ‘Mostra muito’

    Fora de Campo
    Há 12 horas
  • Bruno-Guimaraes-lamenta-penalti-perdido-em-Brasil-x-Noruera

    Brasileiros lamentam pênalti perdido por Bruno Guimarães: ‘Não pode’

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas

    • - É muito fácil colocar a culpa só no treinador. Ele tem culpa sim, nós trouxemos um dos maiores da história e ele é culpado. Tem que ser culpado sim. Ele que tem plano, tem que ser culpado ele e a comissão dele, mas o jogador também tem que ser culpado. Até acho que o Brasil mereceu mais, mas a eficiência da Noruega fez com que o Brasil caísse da Copa - começou Felipe Melo.

    continua após a publicidade

    ➡️Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    - Eu entendo que o treinador tem as suas convicções, mas eu entraria com o Neymar de titular. O Neymar poderia ter convertido o primeiro pênalti, e o jogo seria outra história. Foi realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já com o antigo presidente. Agora colheu os frutos - completou o ex-jogador sobre a queda no Brasil na Copa.

    Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo
    Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
  • Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 15 horas
  • Jogadores do Atlético na Copa (Foto: AFP)

    Como foram os jogadores do Atlético na Copa? veja o balanço completo

    Atlético Mineiro
    Há 16 horas
  • Loog da Copa do Mundo

    Técnico deixa comando de seleção após eliminação na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 5 horas

    • Como foi a queda do Brasil na Copa do Mundo

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Dificuldade para o Brasil na Copa do Mundo Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

    continua após a publicidade

    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47, assustando o Brasil na Copa do Mundo.

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

    continua após a publicidade

    💸 Apost em gols do Brasil depois da Copa do Mundo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    continua após a publicidade

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida na Copa do Mundo. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

    Neymar diminuiu antes do término da partida e se despediu da Seleção junto com o Brasil na Copa do Mundo.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Neto durante o programa Donos da Bola da Band

    Copa do Mundo 2026

    Neto ironiza eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Há 1 hora
    Harry Kane comemora gol em México x Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Gol da Inglaterra na Copa vira recado a Ancelotti: 'Piorou ainda mais'

    Há 6 horas
    Bellingham comemora gol em Inglaterra x México pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Bellingham marca dois em México x Inglaterra e enlouquece web: 'Não é replay'

    Há 7 horas
    Vanderlei Luxemburgo falou sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

    Fora de Campo

    Luxemburgo cita Neymar e sobe o tom contra Ancelotti: 'Acabando com o Brasil'

    Há 7 horas
    Neymar na arquibancada do MetLife Stadium após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Cena de Neymar após eliminação do Brasil na Copa do Mundo viraliza: 'Se achando'

    Há 7 horas
    Juca Kfouri criticou Neymar

    Copa do Mundo 2026

    Juca Kfouri sobe o tom sobre Neymar: 'Cafajeste'

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    Bruna Biancardi e Neymar juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

    Bruna Biancardi compartilha post que exalta Neymar após eliminação do Brasil

    Neymar cabisbaixo e ajoelhado em campo

    Brasil x Noruega: torcedores na Casa CazéTV analisam eliminação da Copa

    Haaland em Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Provocou? Haaland faz publicação após vitória da Noruega sobre o Brasil

    Torcedores assistem a Seleção Brasileira em Copacabana

    Torcedores assistem derrota do Brasil para Noruega em fan fests; veja reações

    Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Neymar após queda na Copa do Mundo

    Endrick lamenta gol perdido em Brasil x Noruega

    Ídolo do Palmeiras critica Endrick em Brasil x Noruega: 'Não é fenômeno'

    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Torcedores noruegueses comemoram classificação diante do Brasil na Copa do Mundo

    Noruegueses provocam brasileiros após vitória na Copa do Mundo: 'Só para lembrar'

    Carlo Ancelotti não concedeu entrevista na beira do campo

    Luís Felipe Freitas detona postura de Ancelotti ao vivo: 'Covardia'

    Neymar bate boca com o goleiro da Noruega após converter cobrança de pênalti

    Veja o que Neymar disse ao goleiro da Noruega em eliminação do Brasil

    Ana Thaís Matos durante transmissão da partida entre Brasil e a Noruega

    Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'

    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco

    Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'