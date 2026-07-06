Jornalista não perdoa entrada de Neymar: 'Estragou o momento do Brasil' Neymar marcou o último gol do Brasil pela Copa do Mundo de 2026

O Brasil foi derrotado pela Noruega, neste domingo (5), pelo placar de 2 a 1. Destaque da partida fica para Erling Haaland, que balançou a rede duas vezes e foi um completo pesadelo para a defesa brasileira. Com a derrota, Gian Oddi, dos canais ESPN, analisou o desempenho da seleção brasileira na partida, e disparou críticas à Ancelotti e entrada de Neymar na partida.

Com o triunfo europeu, a Noruega manda o Brasil de volta para casa e avança na Copa do Mundo. O adversário da equipe comandada por Haaland será a Inglaterra, a partida será disputada no próximo sábado (11).

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Gian Oddi aponta possível culpado por derrota e dispara presença de Neymar (Foto: Reprodução)

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Críticas à entrada de Neymar e decisão de Ancelotti

Durante um programa esportivo, Gian Oddi, não perdoou a entrada de Neymar no jogo, que, na sua visão, afetou diretamente o desempenho da Seleção Brasileira na partida:

- O que mais me incomoda no jogo todo, é que o Ancelotti tenha estragado o melhor momento do Brasil na partida para colocar o Neymar em campo. Não estou culpando o Neymar, estou culpando o Ancelotti que quis colocar naquele momento - disparou o comentarista.

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Completando sua fala, o jornalista apontou os pontos negativos da entrada do camisa 10 do Santos, evidenciando a perca de qualidade de outros dois jogadores, que tiveram que desempenhar fora de sua posição:

- Na hora que entra o Neymar, ele tira o Endrick do meio e coloca para a direita, perdeu a qualidade dele. Vini que ficava mais solto começa a ter que marcar. O Neymar não é mais o jogador profissional de alto nível, como falamos desde o começo. A partir dali, Vini Jr não ficou mais solto, Endrick que levava muito perigo, teve que marcar do lado direito, e aconteceu o que aconteceu - completou Gian.

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No fim, o comentarista apontou que a culpa do resultado negativo da seleção brasileira foi de Carlo Ancelotti, e apontou possíveis caminhos que causou a entrada de Neymar em campo:

- Não sei que crença é essa que um cara que não joga futebol há 5 anos vai voltar do nada a mostrar sua genialidade. Ele era um gênio, mas era muito difícil que a genialidade toda aparecesse de uma hora para outra. Não sei se era crença, ou vontade de atender o pedido das pessoas - disparou o jornalista.

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