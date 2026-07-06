Explicação de Ancelotti após eliminação do Brasil gera revolta: 'Tem que ser'
Explicação do comandante italiano movimenta fortemente redes sociais
O Brasil foi derrotado pela Noruega, neste domingo (5), por 2 a 1. Destaque da partida ficou para Erling Haaland, que balançou a rede duas vezes e foi um pesadelo para a defesa brasileira. Após a derrota, o comandante da Amarelinha, Carlo Ancelotti, explicou a escolha de Bruno Guimarães para a cobrança de pênalti.
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Eliminação do Brasil completa ciclo conturbado para a Copa do Mundo
Com o triunfo europeu, a Noruega manda o Brasil de volta para casa e avança na Copa do Mundo. O adversário da equipe comandada por Haaland será a Inglaterra. A partida será disputada no próximo sábado (11).
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Explicação da decisão de Ancelotti em derrota do Brasil
Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Carlo Ancelotti foi questionado sobre o que motivou a escolha de Bruno Guimarães na cobrança de pênalti, e não Vini Jr. O treinador italiano explicou, trazendo estatísticas e justificativa para a decisão:
- Fizemos umas estátisticas de um ano dos jogadores rivais e também dos nossos. O melhor na Seleção era o Raphinha. Dos disponíveis, o melhor era o Neymar, depois Igor Thiago, depois Bruno Guimarães e depois o Martinelli. Escolhemos o Bruno Guimarães porque achamos que ele era o melhor em campo (para bater). - explicou Carlo Ancelotti.
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Essa fala irritou alguns torcedores e internautas nas redes sociais, que dispararam críticas tanto a Vini Jr quanto ao comandante da seleção brasileira.
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Eliminada da Copa do Mundo, a delegação da Seleção Brasileira retorna ao Brasil nesta terça-feira para começar a planejar o Mundial de 2030. Com contrato renovado, Ancelotti terá quatro anos e um ciclo inteiro para montar uma nova equipe — por ora, sob aparente normalidade na CBF.
O treinador sofreu duras críticas após o desempenho no torneio, mas diretores e presidente da CBF não aparentam seguir um caminho de mudanças na seleção até o momento da produção desta matéria.
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