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Última Copa? Veja jogadores que podem ter encerrado ciclo na Seleção

Equipe deve passar por mudança no elenco após o Mundial

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/07/2026 07:00
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Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Na noite deste domingo (5), Neymar anunciou sua aposentadoria do Brasil após a eliminação para a Noruega. Além dele, outros nove atletas que estiveram nesta Copa do Mundo também podem encerrar seu ciclo na Seleção Brasileira.

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    • Autor do único gol brasileiro na partida, disputada em Nova Jersey, Neymar balançou a rede em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Após o apito final, o atacante relembrou que estreou justamente no mesmo estádio onde pode ter encerrado sua história pela Seleção.

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    — Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo
    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
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    • Jogadores que podem ter encerrado seu ciclo pela Seleção

    Weverton (38 anos)

    Terceiro reserva na última Copa do Mundo, o goleiro do Grêmio foi uma das surpresas da convocação de Carlo Ancelotti pra este Mundial. Na meta brasileira, ele fez 11 partidas.

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    Alex Sandro (35 anos)

    Lateral-esquerdo que esteve no plantel de de Tite no Catar, o jogador do Flamengo foi chamado para esta Copa do Mundo, mas jogou apenas oito minutos, contra a Escócia. Pelo Brasil, ele disputou 46 partidas e marcou dois gols.

    Casemiro (34 anos)

    Referência na Seleção há muitos anos, o volante fez sua terceira Copa do Mundo em 2026. Mesmo não sendo presença frequente no ciclo de Carlo Ancelotti, entrou em campo nos cinco jogos deste Mundial. Até o momento, fez 91 jogos pelo Brasil, com 10 gols marcados.

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    Danilo (34 anos)

    Defensor do Flamengo, Danilo também disputou sua terceira Copa do Mundo em 2026. Questionado antes do Mundial por causa da idade, teve bom desempenho físico e pode encerrar seu ciclo pelo Brasil com 75 partidas disputadas e um gol marcado.

    Alisson (33 anos)

    Outro jogador com três mundiais no currículo, o goleiro fazia sua participação de maior destaque na competição. Depois de sua estreia em 2015, realizou 83 jogos pela Seleção Brasileira.

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    Marquinhos (32 anos)

    Capitão da equipe de Carlo Ancelotti, também pode encerrar seu ciclo após a eliminação do Brasil. Disputou em 2026 sua terceira Copa do Mundo e totalizou 110 partidas com sete gols marcados.

    Douglas Santos (32 anos)

    Lateral que ganhou espaço com Carlo Ancelotti, Douglas Santos disputou sua primeira Copa do Mundo. Se realmente encerrar seu ciclo, terá feito apenas 12 jogos.

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    Fabinho (32 anos)

    Volante que disputou vaga com Casemiro neste Mundial, Fabinho jogou sua segunda Copa do Mundo. Até o momento, conta com 36 jogos pelo Brasil.

    Ederson (32 anos)

    Reserva imediato de Alisson nos últimos anos, Ederson também disputou a terceira Copa do Mundo. Após sua estreia em 2017, participou de 32 partidas pelo Brasil.

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