Vote: Com o Brasil eliminado, para quem você vai torcer na Copa do Mundo?
12 seleções ainda estão vivas na competição
Restam apenas 12 seleções na disputa pelo título da Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado neste domingo (5), após ser derrotado por 2 a 1 pela Noruega nas oitavas de final, e deu adeus ao sonho do hexacampeonato. Com a eliminação da Seleção Brasileira, a pergunta é: para quem você vai torcer Mundial? Vote na enquete abaixo e deixe a sua opinião.
Chaveamento da Copa do Mundo
Dois confrontos das quartas de final da Copa do Mundo já estão definidos. Após eliminarem Brasil e México, Noruega e Inglaterra vão se enfrentar por uma vaga nas semifinais. Do outro lado da chave, França e Marrocos também garantiram a classificação e disputarão outro duelo das quartas.
As demais seleções ainda entram em campo pelas oitavas de final em busca das últimas vagas na próxima fase. Confira os confrontos restantes:
- Espanha x Portugal – 6 de julho (segunda-feira), às 16h
- Estados Unidos x Bélgica – 6 de julho (segunda-feira), às 21h
- Argentina x Egito – 7 de julho (terça-feira), às 13h
- Suíça x Colômbia – 7 de julho (terça-feira), às 17h
Pior campanha do Brasil desde 1990
A derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou a pior campanha da Seleção Brasileira em um Mundial desde 1990. Há 36 anos o Brasil não era eliminado antes das quartas de final da competição.
A última vez que isso havia acontecido foi na Copa da Itália, quando a equipe comandada por Sebastião Lazaroni caiu nas oitavas após perder por 1 a 0 para a Argentina. Desde então, a Seleção conquistou os títulos de 1994 e 2002, foi vice-campeã em 1998, alcançou a semifinal em 2014 e parou nas quartas de final nas edições de 2006, 2010, 2018 e 2022.
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