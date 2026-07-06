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Clima esquentou! Ex-jogadores discutem ao vivo sobre Neymar após queda do Brasil

Neymar começou no banco de reservas e entrou em campo aos 67 minutos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 08:48
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Neymar vestindo colete de reserva da Fifa 2026
Neymar durante aquecimento com colete (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Os ex-jogadores e atuais comentaristas Zé Elias e Silas analisaram a atuação e o impacto tático de Neymar na partida que selou a queda do Brasil. O clima esquentou de vez nos estúdios da ESPN Brasil durante o debate após a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, Haaland marcou dois gols e Neymar diminuiu de pênalti aos 55 minutos do segundo tempo.

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    Silas e Zé Elias discutem atuação de Neymar em Brasil x Noruega

    — O que aconteceu quando o Neymar entrou em campo foi falado há seis meses. Se o Neymar entrar em campo, ele vai ter que reestruturar todo o time para poder dar condições para o Neymar jogar — Zé Elias.

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    — Não tinha que reestruturar nada, Zé. Não tinha que reestruturar nada — Silas.

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    • — Como não? O Neymar consegue jogar? O Neymar tá gordo, sem condições de jogo. O Neymar não conseguiu jogar no Campeonato Paulista! — Zé Elias.

    — O Neymar não fez nada? O Neymar… se a gente não toma o segundo gol, a gente ia para a prorrogação. Como é que o Neymar não fez nada? A questão não é o Neymar. A questão é que o Danilo ficou exposto no segundo tempo, coisa que no primeiro não ficou — Silas.

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    — Sim, mas ele teve que mudar o time pra colocar o Neymar! O Ancelotti teve que jogar o Endrick na lateral, o Vini Jr na lateral, colocar dois caras no meio-campo pra dar sustentação pro Neymar jogar — Zé Elias.

    — Vamos falar a realidade. O que o Neymar fez nos últimos seis meses jogando no Brasil? Nada! Ele foi machucado para a Copa do Mundo, treinou 15 dias para jogar contra uma Noruega em que os jogadores têm dois metros de altura. É preciso ter imposição física e velocidade. O Neymar precisava estar 100% fisicamente, e ele não estava — Zé Elias.

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    Neymar indica despedida da Seleção após eliminação

    eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo pode ter marcado o último jogo de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira. Após a derrota por 2 a 1 neste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o camisa 10 indicou que não pretende mais disputar outro Mundial e indicou o fim do ciclo com a Amarelinha.

    — Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

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    🗣️Haaland fala sobre atuação diante do Brasil: 'Eu sei exatamente o que fazer'

    Neymar chorando sentado em campo
    Neymar chora após eliminação do Brasil contra Noruega na Copa do Mundo (Imagem: Jewel SAMAD/AFP)
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