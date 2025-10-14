Com uma série de erros defensivos, o Brasil perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão nesta terça-feira (14), em Tóquio. A noite foi especialmente infeliz para Fabrício Bruno, que teve participação direta em dois dos três gols japoneses. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli abriram o marcador para a Seleção, enquanto Minamino, Nakamura e Ueda decretaram a virada. Esta foi a primeira vitória do Japão na história dos confrontos.

Como foi Japão x Brasil

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças no Brasil em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar a Seleção contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda.

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá.

Fabrício Bruno erra duas vezes e Seleção desanda

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe. O Brasil tentou ir para o abafa, mas sem qualquer organização. O Japão, por sua vez, defendeu-se como pôde até o fim.

O que vem pela frente

Após a derrota para o Japão, o Brasil volta a campo no próximo mês para os dois últimos amistosos do ano, na Data Fifa de 10 a 18 de novembro. Os adversários serão duas seleções africanas — Senegal e Tunísia estão acertadas, mas ainda falta oficializar. As partidas serão disputadas na Inglaterra e na França.

Gabriel Martinelli chuta para marcar o 2º gol do Brasil sobre o Japão (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

JAPÃO 3 x 2 BRASIL

Amistoso

📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (de Brasília)

📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)

🥅 Gols: Paulo Henrique (26'/1ºT), Gabriel Martinelli (31'/1ºT); Minamino (6'/1ºT), Nakamura (16'/2ºT) e Ueda (25'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Doan (JAP); Estêvão (BRA).

ESCALAÇÕES

Japão (Técnico: Hajime Moriyasu)

Zion Suzuki; Taniguchi, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Sano, Minamino (Tanaka), Kamada (Ogawa), Doan (Machino) e Kubo (Ito); Nakamura (Soma) e Ueda.

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Vini Jr (Matheus Cunha) e Gabriel Martinelli (Rodrygo).

🟥 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR)

🚩 Assistentes: Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR)