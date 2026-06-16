Filho de Gilmar Mendes liga para presidentes de federações após denúncias contra Xaud CBF vive disputa de poder, mas Copa do Mundo torna momento delicado para atritos

O filho do ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Francisco Schertel Ferreira Mendes, ligou nesta terça-feira para diversos presidentes de federações pelo Brasil numa tentativa de fortalecer alianças e amenizar o ambiente em relação a Samir Xaud, presidente da CBF, após a divulgação de casos extraconjugais do dirigente e viagens bancadas com verba da entidade. A situação no momento é nebulosa. De acordo com dois caciques do alto escalão ouvidos pelo Lance!, não há atrito deflagrado entre Xaud e o grupo de Brasília. Mas há um movimento para a tomada da cadeira presidencial.



O imbróglio político interno na CBF ganhou novos contornos com a denúncia do portal Léo Dias de que o presidente usou verba da entidade para "bancar mulheres em viagens internacionais". A reportagem cita Camila Andrade, empresária do ramo fitness e conterrânea de Xaud, que tem empreendimentos no setor em Roraima. Também é citada viagem da influenciadora Tatá Barcellos, que viajou com Xaud para a final do Mundial de Clubes, em Doha, no Catar, em dezembro, mas não foi para a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

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A ligação de Francisco Mendes para as federações foi justamente para acalmar os ânimos em relação às informações divulgadas. E fortalecer suas relações, já que, em última análise, só é possível uma mudança no poder com apoio das entidades locais.



Mendes estaria à frente de uma articulação para tomar a cadeira de Xaud. Mas o entendimento, até para esse grupo político, é de que não é hora. A avaliação é que o próprio comportamento do atual presidente o enfraquece e que alimentar a situação em plena Copa do Mundo seria um tiro no pé. Foi o tom nas entrelinhas da conversa com os cartolas de federações locais.



— Parece ser de fora para dentro. Se tem envolvimento de alguém de dentro, já não sei dizer. Mas o ambiente no momento é bom. Não faz muito sentido para mim alguém de dentro estar querendo provocar um processo de fritura do presidente justamente nesse momento de Copa do Mundo. A questão da liga, do Fair Play financeiro, incomoda muita gente. Não posso afirmar de onde vem, posso dizer que não há um atrito e que o ambiente na CBF hoje é bom — explicou um dos dirigentes de alto escalão da entidade consultados pela reportagem.



Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

E é justamente essa a questão, o momento. A avaliação política de quem vive o dia a dia dos bastidores da entidade é que a fritura de Xaud é questão de tempo, um desejo das eminências pardas que cercam a CBF. Mas tudo dependerá muito de como o Brasil terminará a Copa do Mundo. Um desempenho ruim pode aumentar rapidamente a temperatura, mas, por outro lado, uma campanha surpreendente pode adiar, ou até jogar por terra os planos.



Interlocutores ligados aos Mendes fazem circular informações contra Xaud há algum tempo, mas os próprios garantem que as denúncias sobre os casos extraconjugais do dirigente com viagens pagas pela entidade não partiram de pessoas ligadas à família do ministro do STF. Um presidente de federação confirmou à reportagem a ligação de Francisco Mendes nesta terça-feira. Ele afirmou que a situação "não é tão simples assim" e disse que ainda "tem muita água para rolar".



Ou seja, trata-se de uma costura delicada de alianças que deve se desenrolar nos próximos meses. Enquanto isso, os próprios dirigentes locais evitam bolas divididas com os dois lados. O grupo de Brasília tem imensa influência na CBF e foi decisivo na articulação que deu a Xaud a presidência. Francisco Mendes teve papel relevante no desenrolar das conversas pela criação de uma liga unificada, participando diretamente da negociação com os clubes.

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Nos Estados Unidos, houve comentários internos na delegação da Seleção Brasileira sobre a situação, mas nada que afetasse de forma mais relevante o ambiente dos comandados de Carlo Ancelotti. Pelo contrário, pelos relatos ouvidos pela reportagem, há uma preocupação de quem foi à Copa em blindar o cartola da situação. O entendimento de pessoas próximas é de que Xaud tem problemas no casamento, não na gestão. Um aliado importante de Xaud, que acompanha a competição, soltou a seguinte pérola a interlocutores sobre como as notícias repercutiram na delegação:



— O líder do time fugiu da concentração para pegar gente e foi flagrado. O time não vai ficar contra ele.



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