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Gol perdido por Endrick renova lembranças de Ronaldo Fenômeno em 2006

Gol perdido quando jogo estava empatado em 0 x 0 ficou na cabeça do torcedor

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 11:25
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Endrick lamenta gol perdido durante Brasil x Noruega
Endrick lamenta gol perdido durante Brasil x Noruega (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

O gol perdido por Endrick no 2º tempo da derrota do Brasil para Noruega, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0, viralizou nas redes sociais. O lance aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, após passe de Vinicius Júnior, que deixou o camisa 19 cara a cara com o goleiro Orjan Nyland.

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    Endrick entrou no minuto anterior e, em seus primeiros toques na bola, teve a oportunidade de abrir o placar para a Seleção Brasileira. A equipe de Carlo Ancelotti já havia desperdiçado um pênalti na primeira etapa, nos pés de Bruno Guimarães.

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    Nas redes sociais, o gol perdido por Endrick foi muito comparado a um lance de Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo 2006. Na ocasião, Ronaldo converteu em gol uma chance parecida. Confira:

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    Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo?

    Do elenco que está nos Estados Unidos, Endrick e Luiz Henrique permanecem na Seleção, assim como o volante Éderson. Raphinha, apesar de ter feito uma Copa do Mundo aquém do esperado, segue no grupo. Os zagueiros Bremer e Ibañez também têm idade para disputar o próximo Mundial, mas a pouca utilização deles nos Estados Unidos indica que Ancelotti deverá garimpar novas opções defensivas.

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    Retorno ao Real Madrid

    Durante o período de empréstimo ao Lyon, Endrick ganhou protagonismo e aproveitamento maior do que vinha tendo no Real Madrid. Em boa fase no futebol francês, o atacante encerrou sua passagem com oito gols e oito assistências em 21 partidas, desempenho que reforçou sua presença no radar da comissão técnica brasileira.

    De volta ao Real Madrid após o fim do empréstimo, Endrick passa a disputar espaço em um elenco estrelado, que conta com nomes como Vini Jr, Mbappé, Rodrygo Mastantuono.

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    Neymar e Endrick lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026
    Neymar e Endrick lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD/AFP)
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