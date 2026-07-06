logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Europeus reagem à queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Mais nada'

Seleção Brasileira perdeu para a Noruega neste domingo (5)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 11:40
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo
Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo repercutiu com força na imprensa e nas redes sociais europeias. A derrota por 2 a 1, neste domingo (5), com dois gols de Erling Haaland, trouxe à tona uma visão cruel do Velho Continente sobre o momento do futebol brasileiro.

  • Marcelo Bechler grava pronuciamento após polêmica com Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva

    Marcelo Bechler responde alfinetada e manda recado a Cristiano Ronaldo

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Filipe Luís pode comandar o Flamengo contra o Vasco

    Europeus reagem ao novo clube de Filipe Luís: ‘Golpe de mestre’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Neymar vestindo colete de reserva da Fifa 2026

    Clima esquentou! Ex-jogadores discutem ao vivo sobre Neymar após queda do Brasil

    Fora de Campo
    Há 2 horas

    • Nas publicações, os europeus apontaram falhas defensivas, questionaram o desempenho coletivo do Brasil e exaltaram o protagonismo de Haaland, decisivo em uma vitória histórica da Noruega sobre a equipe brasileira.

    continua após a publicidade

    🔥 Clima esquentou! Ex-jogadores discutem ao vivo sobre Neymar após queda do Brasil

    Nas redes sociais, a queda do Brasil gerou uma onda de comentários irônicos e críticas ao desempenho da equipe. Veja abaixo a repercussão dos europeus após a eliminação brasileira na Copa do Mundo:

    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo
    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
  • O atacante da Noruega, Erling Braut Haaland (à direita), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe com o seu companheiro de equipe, o meio-campista Andreas Schjelderup (nº 21), durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega, no New York/New Jersey Stadium, em East Rutherford

    Destaque da Noruega na eliminação do Brasil na Copa tem condenação na Justiça

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 minutos
  • Jornalista disparou sobre histórico de Vini Jr em pênaltis

    Mauro Cezar dispara sobre polêmica em Brasil x Noruega: 'Vini bate mal'

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Endrick lamenta gol perdido durante Brasil x Noruega

    Gol perdido por Endrick renova lembranças de Ronaldo Fenômeno em 2006

    Seleção Brasileira
    Há 13 minutos

    • Veja comentários sobre a queda do Brasil na Copa do Mundo

    Tradução sobre a queda do Brasil na Copa do Mundo: Basicamente, Haaland venceu o Brasil sozinho porque a Noruega não tinha mais nada a oferecer. Incrível que o Brasil esteja caindo para esse time. A falta de urgência no jogo do Brasil hoje é de cair o queixo. Verdadeiramente incompreensível. O Brasil poderia ter vencido se tivesse querido só um pouquinho.

    continua após a publicidade

    Tradução sobre a Seleção Brasileira: 24 anos sem vencer uma seleção europeia nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil acabou.

    Tradução sobre a queda do Brasil na Copa do Mundo: O Brasil simplesmente não tem as instalações defensivas para ir longe. Eles têm uma dupla de zagueiros centrais superestimada, uma dupla de laterais medíocre e um Casemiro cujas pernas se foram completamente. O ataque só pode te levar até certo ponto. Sem mencionar que Ancelotti não é um bom treinador que depende demais do brilho individual.

    Tradução: Eu passei todo o período anterior à Copa do Mundo dizendo a você que o Brasil NÃO é tão bom assim. Longe de ser um concorrente, isso é uma sombra do Brasil de antigamente. Recebi um monte de ofensas de brasileiros irritados ao longo do curso, mas vamos parar de negar a realidade. Uma eliminação nas oitavas de final é exatamente onde o Brasil está agora. Isso não é uma surpresa, isso mal é uma zebra.

    continua após a publicidade

    💸 Aposte em gols do Brasil depois da Copa do Mundo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Narrador anunciou que dificilmente estará presente em 2030

    Fora de Campo

    Galvão Bueno abre o jogo e revela se irá narrar próxima Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Marcelo Bechler grava pronuciamento após polêmica com Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva

    Fora de Campo

    Marcelo Bechler responde alfinetada e manda recado a Cristiano Ronaldo

    Há 1 hora
    Filipe Luís pode comandar o Flamengo contra o Vasco

    Fora de Campo

    Europeus reagem ao novo clube de Filipe Luís: 'Golpe de mestre'

    Há 2 horas
    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega

    Copa do Mundo 2026

    Renato Maurício Prado reprova decisão de Ancelotti: 'Desastrosa'

    Há 2 horas
    Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Explicação de Ancelotti após eliminação do Brasil gera revolta: 'Tem que ser'

    Há 2 horas
    Neymar vestindo colete de reserva da Fifa 2026

    Fora de Campo

    Clima esquentou! Ex-jogadores discutem ao vivo sobre Neymar após queda do Brasil

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil

    Jornalista não perdoa entrada de Neymar: 'Estragou o momento do Brasil'

    Lamine Yamal tenta passar pela marcação de Cristiano Ronaldo

    Qual jogo da Copa do Mundo Globo e SBT transmitem hoje (6)?

    Raul Costa Jr (de vermelh), ex-diretor do Sportv

    Ex-diretor do Sportv analisa cobertura do canal na Copa: 'Muito triste'

    Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Raphael Claus vira assunto após decisão polêmica da Fifa: 'Não apita mais'

    Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil

    Casagrande detona campanha do Brasil após queda para Noruega: 'Péssima'

    Felipe Melo dispara contra convocação de defensor do Flamengo (Foto: Reprodução Sportv)

    Felipe Melo aponta culpa pela queda do Brasil na Copa e desabafa: 'Sem vergonha'

    Loog da Copa do Mundo

    Técnico deixa comando de seleção após eliminação na Copa do Mundo

    Neto durante o programa Donos da Bola da Band

    Neto ironiza eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Harry Kane comemora gol em México x Inglaterra

    Gol da Inglaterra na Copa vira recado a Ancelotti: 'Piorou ainda mais'

    Bellingham comemora gol em Inglaterra x México pela Copa do Mundo

    Bellingham marca dois em México x Inglaterra, e enlouquece web: 'Não é replay'

    Vanderlei Luxemburgo falou sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

    Luxemburgo cita Neymar e sobe o tom contra Ancelotti: 'Acabando com o Brasil'

    Neymar na arquibancada do MetLife Stadium após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026

    Cena de Neymar após eliminação do Brasil na Copa do Mundo viraliza: 'Se achando'