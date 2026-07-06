Europeus reagem à queda do Brasil na Copa do Mundo: 'Mais nada' Seleção Brasileira perdeu para a Noruega neste domingo (5)

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo repercutiu com força na imprensa e nas redes sociais europeias. A derrota por 2 a 1, neste domingo (5), com dois gols de Erling Haaland, trouxe à tona uma visão cruel do Velho Continente sobre o momento do futebol brasileiro.

Nas publicações, os europeus apontaram falhas defensivas, questionaram o desempenho coletivo do Brasil e exaltaram o protagonismo de Haaland, decisivo em uma vitória histórica da Noruega sobre a equipe brasileira.

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Nas redes sociais, a queda do Brasil gerou uma onda de comentários irônicos e críticas ao desempenho da equipe. Veja abaixo a repercussão dos europeus após a eliminação brasileira na Copa do Mundo:

Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Veja comentários sobre a queda do Brasil na Copa do Mundo

Tradução sobre a queda do Brasil na Copa do Mundo: Basicamente, Haaland venceu o Brasil sozinho porque a Noruega não tinha mais nada a oferecer. Incrível que o Brasil esteja caindo para esse time. A falta de urgência no jogo do Brasil hoje é de cair o queixo. Verdadeiramente incompreensível. O Brasil poderia ter vencido se tivesse querido só um pouquinho.

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Tradução sobre a Seleção Brasileira: 24 anos sem vencer uma seleção europeia nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil acabou.

Tradução sobre a queda do Brasil na Copa do Mundo: O Brasil simplesmente não tem as instalações defensivas para ir longe. Eles têm uma dupla de zagueiros centrais superestimada, uma dupla de laterais medíocre e um Casemiro cujas pernas se foram completamente. O ataque só pode te levar até certo ponto. Sem mencionar que Ancelotti não é um bom treinador que depende demais do brilho individual.

Tradução: Eu passei todo o período anterior à Copa do Mundo dizendo a você que o Brasil NÃO é tão bom assim. Longe de ser um concorrente, isso é uma sombra do Brasil de antigamente. Recebi um monte de ofensas de brasileiros irritados ao longo do curso, mas vamos parar de negar a realidade. Uma eliminação nas oitavas de final é exatamente onde o Brasil está agora. Isso não é uma surpresa, isso mal é uma zebra.

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