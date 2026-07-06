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Renato Maurício Prado reprova decisão de Ancelotti: 'Desastrosa'

Com a derrota, Seleção Brasileira começa se planejar para próximo mundial

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/07/2026 09:21
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega
Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega (Foto: Pedro UGARTE/AFP)

O Brasil foi derrotado pela Noruega, neste domingo (5), pelo placar de 2 a 1. O destaque da partida foi Erling Haaland, que marcou duas vezes e foi um pesadelo para a defesa brasileira. Com a derrota, Renato Maurício, por meio das redes sociais, analisou o desempenho da seleção e criticou Ancelotti e a entrada de Neymar na partida.

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    Utilizando seu próprio perfil nas redes sociais, Renato Maurício não gostou da entrada de Neymar no jogo e apontou o principal culpado pela derrota diante da Noruega:

    - Não mereciam vencer, não, Carletto. Apesar do pênalti perdido e da grande chance desperdiçada pelo Endrick, a Noruega foi melhor, dominou o jogo, e o Brasil se "acoelhou" atrás, deixando a bola com o rival. A entrada de Neymar foi desastrosa. Sua culpa - disparou o comentarista.

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    Em outra publicação no X, o jornalista apontou o desempenho geral da seleção brasileira na Copa do Mundo, evidenciando sua insatisfação com o resultado:

    - Bom futebol onde, Rodrigo (executivo geral de Seleções)? Fala sério. Brasil não jogou nada nesta Copa - disparou Renato Maurício.

    Planejamento para o próximo Mundial

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    Eliminada da Copa do Mundo, a delegação da Seleção Brasileira retorna ao Brasil nesta terça-feira para começar a planejar o Mundial de 2030. Com contrato renovado, Ancelotti terá quatro anos e um ciclo inteiro para montar uma nova equipe — por ora, sob aparente normalidade na CBF.

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    O treinador sofreu duras críticas após o desempenho no torneio, mas diretores e o presidente da CBF não aparentam seguir um caminho de mudanças na seleção até o momento da produção desta matéria.

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