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Elenco do São Paulo recebe Arboleda e 'perdoa' jogador; veja bastidores

Arboleda foi reintegrado ao elenco tricolor há duas semanas

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 08:02
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Arboleda com a camisa do São Paulo
Jogador tem contrato até o final de 2027 (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

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Reintegrado ao elenco há pouco mais de duas semanas, Arboleda já deixou para trás qualquer desgaste interno no São Paulo. O Lance! apurou que o grupo perdoou o zagueiro e não há mais ressentimentos em relação ao episódio que culminou em seu afastamento.

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    • Internamente, o clima é de normalidade. O equatoriano retomou a boa convivência com os companheiros, voltou a ser incluído nos planos para a sequência da temporada e, neste momento, não enfrenta qualquer tipo de represália por parte do elenco. A prova disso veio no último fim de semana, quando participou do jogo-treino contra o Red Bull Bragantino, que terminou empatado sem gols.

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    A decisão de reintegrar Arboleda passou por uma análise interna. O São Paulo entendeu que o defensor reunia condições para voltar à rotina do grupo, considerando todos os aspectos do caso. Além disso, o cenário esportivo também pesou. Com o retorno das competições se aproximando e dificuldades para encontrar reforços para a zaga no mercado, o clube viu a permanência do equatoriano como a alternativa mais viável.

    Ainda durante o período em que Arboleda esteve afastado, o São Paulo também perdeu Matheus Dória, que rescindiu contrato após relatar ameaças. Em meio às limitações financeiras, o Tricolor tem encontrado dificuldades para contratar um zagueiro do mesmo nível, o que reforçou a decisão pela reintegração.

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    O retorno do defensor foi acompanhado de uma sanção financeira proporcional ao período em que permaneceu afastado das atividades. Antes mesmo da decisão da diretoria, o próprio Arboleda já havia manifestado o desejo de voltar a integrar o elenco.

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    Arboleda em campo pelo São Paulo
    Arboleda foi reintegrado ao elenco há duas semanas (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

    Relembre a polêmica com Arboleda

    Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

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    A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

    Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.

    Exatamente um mês depois, retornou ao SuperCT. Pensando pelo lado jurídico e em não perder dinheiro, o São Paulo optou por deixá-lo treinando, mas em horário separado.

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