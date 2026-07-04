Karla Alves vê crescimento do São Paulo: 'Somos uma equipe mais preparada'
Tricolor encara o Grêmio Mauaense nesta segunda
O São Paulo inicia a segunda metade da temporada acreditando que o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses tornou a equipe mais completa dentro de campo. Para a meia Karla Alves, o Tricolor conseguiu ampliar seu repertório ofensivo sem abrir mão da intensidade que marcou a equipe nas últimas temporadas, fator que aumenta a confiança do elenco para a sequência do Brasileirão Feminino e da Copa do Brasil.
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Na avaliação da jogadora, a evolução vai além dos resultados conquistados antes da paralisação do calendário. O principal ganho foi a capacidade de controlar diferentes cenários durante as partidas. Se antes o São Paulo se destacava principalmente pelas transições rápidas e pelos contra-ataques, hoje a equipe também consegue construir jogadas desde a defesa, valorizando a posse de bola e criando oportunidades de diferentes maneiras.
— Eu sinto que hoje somos uma equipe mais preparada com a bola no pé. Sempre tivemos um jogo vertical, um jogo bastante de contra-ataque e hoje eu vejo que a gente equilibra bastante a transição e também estar com a posse de bola. Hoje conseguimos fazer gols trabalhando a bola desde o início, com a goleira, até chegar no gol adversário, como também podemos fazer gol da maneira que a gente mais gosta e mais sabe, que é na nossa intensidade de contra-ataque, na nossa transição. Os nossos objetivos são os mesmos: chegar no topo, vencer campeonatos e conquistar uma vaga na Libertadores — analisou Karla.
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Apesar da confiança, a jogadora ressalta que o elenco sabe que ainda há espaço para evolução. O time entra em campo contra o Grêmio Mauaense, nesta segunda-feira (6), às 15h, pelo mata-mata da competição, valendo uma vaga nas oitavas.
— Estamos super preparadas e estudando bastante para enfrentar a equipe delas. Vamos com tudo, visando passar de fase e seguir forte na Copa do Brasil, além de dar sequência no Brasileirão. Esse jogo também será importante para vermos em que pé estamos nessa volta, o que ainda precisamos acertar e evoluir, mas é ótimo para a gente dar sequência na temporada. Será um ponto de partida e um ideal de onde a gente quer chegar.
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Mesmo valorizando o crescimento técnico e tático do time, Karla também considera que o período sem jogos foi importante para recuperar as energias depois da maratona de partidas do primeiro semestre. A meia acredita que o descanso físico e mental permitirá que o São Paulo mantenha o alto nível de intensidade exigido para disputar simultaneamente as duas competições.
— Essa pausa é sempre muito importante para a gente se recuperar fisicamente. Temos um desgaste muito grande durante a temporada, mas principalmente o mental. Ficar com a família, com quem a gente gosta, é super importante para que a gente volte um pouco mais resetado, com a cabeça fresca para dar sequência no segundo semestre.
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