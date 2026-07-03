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Possível candidatura de Rogério Caboclo causa incômodo nos bastidores do São Paulo

Tricolor terá suas eleições nos próximos meses

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
03/07/2026 07:30
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Caboclo posando em foto pela CBF
Rogerio Caboclo tem sido apontado como opção da oposição (Foto: Divulgação/ CBF)

Ainda em pausa por conta da Copa do Mundo, os bastidores da eleição presidencial do São Paulo começam a ganhar força. Um nome conhecido do futebol brasileiro passou a ser cogitado por integrantes da oposição: Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF.

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    • A possibilidade, porém, enfrenta forte resistência dentro do Conselho Deliberativo. Caboclo presidiu a Confederação Brasileira de Futebol entre 2019 e 2021, mas foi afastado do cargo após denúncias de assédio moral e sexual feitas por uma funcionária da entidade. Na época, áudios divulgados e anexados ao processo judicial vieram a público e expuseram falas de cunho sexual do dirigente.

    O Lance! apurou que esse histórico é justamente o principal motivo da rejeição ao nome de Caboclo. Conselheiros ouvidos pela reportagem classificaram a possibilidade como "absurda" e afirmaram que os episódios envolvendo o ex-presidente da CBF seriam suficientes para inviabilizar uma candidatura. Apesar disso, pessoas influentes nos bastidores seguem defendendo sua entrada na disputa.

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    Enquanto isso, outros nomes inicialmente ventilados pela oposição perderam força. Os conselheiros Pinotti e Daurio não devem concorrer à presidência diretamente. Pinotti, inclusive, teve participação ativa no processo de impeachment de Julio Casares, em janeiro deste ano.

    Como alternativas a Caboclo, parte da oposição passou a defender os nomes dos conselheiros Marcelinho e Flávio Marques, ambos influentes no Conselho Deliberativo e vistos como opções de maior consenso. Nos bastidores, porém, a avaliação é de que uma eventual candidatura de qualquer um deles ainda precisaria ganhar força para se consolidar na disputa eleitoral.

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    Caboclo posando em foto pela CBF
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